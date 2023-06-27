輝達攜手雲端公司Snowflake 幫助企業利用他們的資料進行生成式AI

資料雲端公司Snowflake與NVIDIA在「2023年Snowflake Summit」上宣布合作，將加速各個規模的企業使用自己的專有資料在Snowflake資料雲端中安全地創建客製化的生成式人工智慧應用。

憑藉用於開發大型語言模型（LLM）的NVIDIA NeMo平台和NVIDIA 繪圖處理器（GPU）加速運算，Snowflake將使企業能夠使用其在Snowflake帳戶中的資料，為高階生成式人工智慧服務（包括聊天機器人、搜尋和摘要）定製LLM。在不移動資料的情況下定製LLM的能力使得專有資訊可以完全安全地在Snowflake平台內受到保護和管理。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今天表示，資料對於創建能夠理解每家公司的複雜營運和獨特風格的生成式AI應用程式至關重要。

美國資料雲端公司Snowflake（NYSE: SNOW）與NVIDIA在2023年度Snowflake Summit上宣布合作，將加速各個規模的企業使用自己的專有資料在Snowflake資料雲端中安全地創建客製化的生成式人工智慧應用。

憑藉用於開發大型語言模型（LLM）的NVIDIA NeMo™平台和NVIDIA GPU加速運算，Snowflake將使企業能夠使用其在Snowflake帳戶中的資料，為高階生成式人工智慧服務（包括聊天機器人、搜尋和摘要）定製LLM。在不移動資料的情況下定製LLM的能力使得專有資訊可以完全安全地在Snowflake平台內受到保護和管理。

NVIDIA和Snowflake將共同創建一個人工智慧工廠，直接在企業營運業務的雲端平台上幫助企業將自身寶貴的資料轉化為定製的生成式人工智慧模型，驅動突破性的全新應用程式。」

NVIDIA和Snowflake的合作代表企業的新契機。它將使企業能夠利用自有資料（從數百TB到PB級的原始和經過整理的業務資訊）來創建和微調自定義的LLM，從而為業務特定的應用和服務提供支援。

透過整合Snowflake和NVIDIA的AI技術，客戶可以快速輕鬆地建構、部署和管理客製化的應用程式，將生成式人工智慧的強大功能應用到各種業務的使用案例中。

此外，在資料雲端中擴展AI功能使這些客戶能夠在其已有的受管理資料中創建生成式人工智慧應用，這一優勢顯著降低了成本和延遲，同時保持資料的安全性。

科技研究機構Omdia先進運算與人工智慧首席分析師Alexander Harrowell表示：「比我們預期更多的企業愈來愈重視自身資料的資產價值，正在訓練或至少微調自己的AI模型。同樣地，企業開始運用更多樣化的AI模型，應用於特定業務。在此趨勢之下，支持這些企業發展，是這個產業最大的商機。」