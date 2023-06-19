延後法定退休年齡補40萬勞動力缺口？ 龔明鑫回答了

國發會主委龔明鑫今天表示，2028年人口紅利就消失，到2030年勞動力缺口40萬人，因此要從「質」與「量」同時並進補足缺口，將勞參率從目前的59.2%提高到2030年的60.3%。龔明鑫表示，行政院已經核定國發會提報的「Talent Taiwan國家層級攬才服務中心」計畫，服務對象從就業金卡擴大到5.4萬名外籍專業人才及其眷屬，預計9月啟動服務。

龔明鑫也透露，未來希望修正人才專法，提高僑外生留台工作誘因，考慮比照外籍碩博士生方式，放寬僑外生大學畢業後留台工作滿五年才能取得永居條件，將其大學四年修習時間折抵兩年，也就是只要畢業後留台工作滿三年，就可取得永居身分。

至於是否考慮延後法定退休年齡，龔明鑫表示，很多人在提，但尚未正式討論，他說，國外也有很多人提相關議題，但像法國一提延後請領退休金年齡就造成很大爭議。

龔明鑫今天與媒體茶敘，主動提及未來勞動力缺口問題。他說，台灣因為老年化、少子化，15-64歲工作人口到2015年達到高峰後開始下滑，預計2028年人口紅利就消失，屆時老年人口達到小孩的兩倍，工作人口占比低於2/3，但需求面因為美中貿易戰台商回流，以及企業數位轉型、半導體供應鏈形成等因素，人口需求面增加，勞動缺口變大，補足勞動力是很大的挑戰。

他表示，之前提到2030年時勞動力將有40萬缺口，模擬情境是每年經濟成長動能平均3%、失業率3.5%，預估到2030年所需勞動人口數1303萬人左右，但如果不做努力，屆時就業人口只有1263萬，人力缺口約40萬。

對於如何補足40萬人，龔明鑫提出三大面向， 包括「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引留用僑外生」及「留用中階技術移工」。其中僑外生部分希望可增加19萬名僑外生留台，將針對關鍵領域如理工人才STEM及金融新設專班，提供國際生「產學獎學金」以增加招生誘因，讓目前原本每年留台工作約5-6千人，擴大三倍，其中包括考慮修法放寬僑外生留台工作滿五年才能取得永居規定，之前若唸博士四年、二年碩士，都可兩年折抵一年，大學生是否也可以唸四年可折抵二年，再連續工作三年就可申請永居。

至於「留用中階技術移工」部分，勞動部去年四月推出方案後，至今已經核准外籍中階技術人才一萬多人。

至於國內人力，龔明鑫說希望「像毛巾再擰一下」，從中高齡、婦女及青年勞參率三方向努力，希望2030年國人勞參率從59.2%提升至60.3%。