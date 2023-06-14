快訊

反駁陳乃瑜「差點被性侵」指控 朱凱翔：結婚時她還要帖子

觀念不合就拒收孩子 幼兒園為何面試家長要列出家族圖？

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷 車上強吻、解拉鍊曝下體

美國 REITs 展望上修 法人：Fed升息進入尾聲 迎接第3季多頭行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國REITs 2023獲利成長率上修至4.4%。
美國REITs 2023獲利成長率上修至4.4%。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs第1季財報佳，高達55%的REITs企業上修2023年獲利展望，僅8%下修，預期第2季上修比重會更高，其中，獲利成長最高的是旅館、工業、住宅，也帶動美國REITs 2023年整體獲利成長率上修至4.4%。近期美國REITs指數(RMZ Index)持續區間狹幅整理，但財報公布後，部分產業已開始向上突破，隨著Fed升息進入尾聲，預期美國REITs將迎接第3季多頭行情，建議利用第2季的震盪整理格局提前卡位。

李文孝表示，工業物流首季需求熱度不減，整體租金成長與承租率皆維持高峰，預期今年租金可上漲10%，各公司財報結果皆優於預期，並提高全年獲利展望。工業REITs同店淨利增長持續維持較高水準，顯示產業基本面強勁，同時財務狀況也健全，負債比低與資金流動性高，較能承受資金緊縮的環境。在住宅方面，全美住宅第1季淨增加近2萬戶需求，結束連續三季負增長狀況，全美平均租金則連續3月增加；住宅REITs第1季財報普遍優於預期，東西岸租金成長4.8%，陽光帶租金成長4%，整體承租率維持96%之上，進入第2季後租金開始遞增，預期將有5-7%成長空間。

李文孝表示，在全球解封下，旅遊與商務活動快速恢復，住房率與每晚房價均持續上升，旅館業獲利迅速恢復，5月住房人數恢復至疫情前99.1%，住房率67.5%，房間價格較去年成長3.6%，平均每晚住房金額(RevPAR)價格成長2.1%，頂級與中高檔飯店成長速度最快，供需穩定下有利今年獲利增長。此外，購物中心整體承租面積已超過疫情前水準，租金增長亦持續緩步向上。美國實體零售增長穩健，連續九季回升，承租率上升至95.8%，中小型購物中心回至平均水準之上。

租金 美國 財報

延伸閱讀

五角大廈公布加快對外軍售措施 台有望受惠

美國費城I-95公路崩塌 可能加重東岸通膨壓力

美財長葉倫：「與中國脫鉤是巨大錯誤」絕不可與中國脫鉤

是否邀請香港特首李家超出席APEC？美國務院改口說還沒決定

相關新聞

穎崴高雄二廠新廠落成 經濟部官員力讚隱形冠軍

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）今（14）日於楠梓科技園區舉行高雄二廠落成典禮，斥資新...

柏瑞環球重點股票基金榮獲大獎肯定 主動找尋股市超額報酬的投資機會

美國債務上限危機解除、聯準會(Fed)近期釋出鴿派訊號，帶動金融市場情緒轉趨樂觀。柏瑞投信表示，聯準會近期公布褐皮書顯示...

美國 REITs 展望上修 法人：Fed升息進入尾聲 迎接第3季多頭行情

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs第1季財報佳，高達55%的REITs企業上修2023年獲利展望...

缺工率、擴編規模同創十年新高！企業徵才均薪38K破紀錄

yes123求職網今天發布「兔年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，高達92.4%的企業在今年第三季有徵才計畫，比率略高於前...

勞資雙方看好Q3景氣反彈 近五成企業下半年有加薪計畫

yes123求職網今（14）日公布「兔年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果顯示企業樂觀度五季新高，勞工也終止連四負轉正...

美股收高 法人：台股關注美利率決策結果

美股主要指數13日收高，道瓊工業指數上漲145.79點，那斯達克指數上漲111.4點。法人表示，美國聯邦準備理事會（FE...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦