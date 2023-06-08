泰山董事長鬧雙包 詹景超：選舉無效、主管機關勿承認

泰山經營權易主後，新任董事、龍邦董事長劉偉龍今天召開第一次董事會，並當選泰山新任董事長，前董事長詹景超則舉行記者會反擊，仍強調5月底的股臨會選舉以及今日董事會無效，呼籲主管機關不予承認。

泰山委任律師宋正一表示，股臨會違法情勢，除了當選董事總得票率高於出席率，明顯有灌票情形，同時龍邦還違反企業併購法，應該要排除40%投票權，因此根本不應該當選這麼多席董事。

詹景超表示，目前除了董事選舉無效的法律訴訟，也聲請假處分禁止新任董事行使職權，而法院會在6月19日開庭，等候法院裁決，對於假處分會打到底，也呼籲主管機關應該要跳出來，深入調查。

詹景超也說，作為董事長很渺小，但很重視員工的工作權，且他經營泰山以來，要求自己每年都要配發股利，今天聽到劉偉龍說可能會更動今年配發4元現金股利政策，也不覺得意外，「龍邦已經習慣不發股利」。

詹景超更指控，龍邦併購的公司最後都是掏空，因此對泰山前景深感憂慮，若龍邦最後決定不發股利，對泰山6萬多股東也深感抱歉。

劉偉龍則在今日董事會後強調，在選任董事長後，就會進行公司變更登記，有關公司大小章等情事一切依法辦理，至於總經理人事會在6月16日第二次董事會進行派任。

對於董事長鬧雙包，詹景超則說，「在經濟部變更之前，我都是合法的董事長。」