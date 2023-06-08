協和更新計畫是否影響海洋生態 台電：落實海洋保護達成珊瑚零淨損失

外界關切協和更新計影響海洋生態，台電今天表示，為了盡更大努力保護海洋生態，台電廣納基隆在地意見，去年提出東移方案，將預定填地興建儲氣槽的區域東移至原開發範圍之迴船池內，填海面積也大幅減少，原本各界關切可能受影響的潛堤珊瑚區及大海扇區，皆可保留下來。

而部分人士質疑環評程序問題，台電強調，協和更新計畫未改變開發範圍，只是為了進一步友善環境，因此改變填地位置，縮小填地面積，並已完成相關海域的調查工作，送審程序皆依環評法規辦理。

台電說明，為進一步保育珊瑚生態，台電以達成珊瑚零淨損失為目標努力，協和更新計畫已將生態保育概念納入海堤工程之設計，以人工營造與自然著苗機制並兼方式進行珊瑚生態復育，例如利用生態型消波塊及消波艙等設施，營造生物空間，並進行珊瑚人工復育確保珊瑚生態加速恢復，而自然洄流著苗亦可增加生物多樣性，達到生物多樣性環境之營造。

台電指出，協和電廠當年就是填海造陸興建而得，建廠後為了抵擋海浪，設置人造潛堤，經過數十年的發展，反而成為孕育並保護生態的良好人造棲地。學者研究也發現，高雄永安天然氣接收站是西海岸沙質地形中唯一有這麼多珊瑚生長的地方，只要透過良好保育及管理，其復育成果足可媲美保護區，也證明人造設施可以與環境和諧共存。協和更新計畫可借鑑永安經驗，成為兼顧生態保育的開發計畫，台電有信心落實海洋保護。

台電表示，目前北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，每個區域都有自身電源將有助於區域供電平衡，對於基隆市、宜蘭縣和雙北的東部區域，協和電廠是不可或缺的重要電源，關係到480萬人的用電需求，但隨著區域內其他發電機組陸續停用，因應區域用電持續增長，協和更新至關重要，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性，強化在地供電穩定，滿足民眾及產業的用電需求。