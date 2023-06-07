5月出口連九黑 財政部：受物價下滑影響、最快9月轉正
外銷動能疲弱，財政部今（7）日公布5月出口361.3億美元，年減14.1%，連九黑，主要受出口物價下滑等四大因素影響，預估出口下滑周期約12至14個月，意即出口最快9月轉正，最慢則要等到11月。
財政部統計處長蔡美娜表示，5月出口受到四大因素影響。首先外銷產品價格下滑，去年在國際原物料、晶片短缺下，電子零組件等報價上漲，然而今年情況逆轉，5月出口物價下滑9.3%，對出口降幅影響達三分之二。
其次，通膨、升息效應限縮終端需求，加上中國大陸解封步調平緩，全球經濟疲弱；第三是存貨水位仍偏高，訂單能見度不明朗；第四則是比較基期偏高。
主要貨類中，僅資通與視聽產品5月出口維持正成長，年增11.9%，為連二紅，且是十個月以來最大增幅，規模值58億美元，其中電腦零附件出口26.1億美元，創歷年單月新高，來自美國、歐洲、東協需求強勁。
電子零組件5月出口150.5億美元，年減9.9%，主因消費性電子市況無明顯起色，庫存去化比預期緩慢；而面板產業景氣回穩、價格止跌，使光學器材減幅收斂，5月出口7.8億美元、年減11.1%，是15個月以來最小減幅。
而傳產貨類一片慘澹，礦產品報價隨國際原油行情下滑，加上去年因解封需求墊高基期，使5月出口值降到12.8億美元，比去年同期腰斬，年減49.1%是主要貨類中最深跌幅。
紡織品受庫存調整牽制，5月出口年減三成六；基本金屬、化學品、塑橡膠普遍面臨需求不足，年減幅在三成上下；機械出口減幅則約一成二，減幅自年初以來逐漸收斂。
另外5月進口312.5億美元，年減21.7%，連七黑，減幅是約七年半以來最深，廠商備料態度保守、進口物價下滑是主要原因。
展望未來，蔡美娜表示，按季節走勢推估，6月出口約介於352億至363億美元間，年減14%至16.5%，與主計總處預測相符。
蔡美娜分析，截至目前出口雖連九黑，但減幅未再擴大，預估出口快則9月、慢則11月轉正，且根據主計總處預測，第2季出口就會重新站回千億美元水準、第4季回歸正成長。
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