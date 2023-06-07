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美商會關切台灣綠電發展 經濟部：已進入穩健成長期

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

台灣美國商會今（7）日發布最新台灣白皮書，關切台灣再生能源發展及供電穩定。經濟部表示，再生能源的發展有其成長曲線，過去起步較慢，目前已進入穩健成長期；經濟部也指出能源常常成為政治攻防議題，呼籲各界給予更多支持。

美國商會2023台灣白皮書指出，台灣雖然已大幅調整能源結構，但進度仍遠遠落後。經濟部回應，再生能源的發展有其成長曲線，過去起步較慢，但目前已進入穩健成長期。

經濟部表示，美國商會許多會員屬於國際品牌，均有響應Re100綠電需求，後續包括離岸風案及光電案場，將會成為企業購買綠電來源。其次，政府也推動「增氣減煤」，持續推動低碳電力。

但經濟部也無奈表示，包括燃氣機組、接收站及能源配比都容易成為政治攻防焦點，甚至也有政黨要求把「以氣換煤」的台中火力機組除役，對於台灣供電穩定相當不利，呼籲各界給予更多支持。

另外，針對多元能源發展，經濟部提到上月三讀通過的《再生能源發展條例》修正草案，其中就有針對地熱、小水力發電及生質能發電提出更合時宜作法。

最後，經濟部已督促並支持台電公司，加速電網升級，以強化電網韌性，預計投入5,645億元，於十年內完成相關輸變電工程，預期可達成降低電網集中風險。

經濟部 美國商會 再生能源

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