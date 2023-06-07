侯友宜喊中火除役 台電酸：將是「台中缺電方案」

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前出訪台中時，提到台中火力發電站該除役就除役，不要延役。對此，台電今（7）日反擊，台中市用電量345.9億度，遠大於中火發電量276.1億度，顯示台中電廠對台中市供電有不可取代性，貿然除役那不是減煤方案，而是「台中缺電方案」。

台電也另外提到，如果按照參選人說法，要將「2氣6煤」590萬瓩裝置容量機組全部除役改以核能機組替代，那至少需要三座核二廠、六部核能機組才能補足，但又要如何面對核能電廠選址、核廢料後端處理、社會共識等議題，若以核四推動經驗來看，恐怕無法滿足台中地區、民生跟產業用電。

侯友宜4日台中青年座談時，被問到如何解決中火難題？他說，如果台中的火力發電該除役就除役，不要延役了，自己跟台中市長盧秀燕站在同一條線上，要還給台中人一個清淨的環境。

台電今日回應，台中2022年用電量345.9億度，較台中電廠發電量276.1億度多上快25%電力；若貿然除役電廠，這不是減煤方案，而是台中缺電方案，將嚴重影響台中市280萬人口及台中科學園區的民生與產業用電。

對於台中空氣品質，台電說，近年來中火已不會火力全開，「真正關心台中空品的人士應該很清楚才是。」台電規劃在2025年及2026年各上線1部燃氣機組，取代現有的四部燃煤機組，將「十部燃煤」改為「二氣六煤」的運轉模式，合計將達590萬瓩裝置容量，其中330萬瓩的燃煤機組以新燃氣機組替代。

台電強調，儘管台中電廠燃氣機組因為台中市政府都審卡關、拖延15個月，但在取得特照後，台電仍加速全力趕工，就是為了讓燃氣機組早一天上線、台中就能早一天減煤，未來台中電廠採取「二氣六煤」運轉模式，空污排放可進一步降為近8,000公噸，比目前排放量再降低近四成。

台電補充說明，在燃氣機組上線取代燃煤機組之前，台電已經積極透過調度、加裝空污改善設備，讓台中電廠在2016年之後，減少燃煤近600萬噸，空污減排超過六成，甚至自2020年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，空污季採7部機運轉，以全廠全年用煤量不超過1,260萬公噸為目標，且已連續三年達標。