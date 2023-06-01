台美貿易倡議今簽首批協定 政院：續朝FTA前進

台美雙方預定在台北時間1日晚間10時 （華府時間6月1日上午10時），在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。行政院發言人林子倫今天表示，今晚所簽的協定不但深具歷史意義，也是新的開始，台灣將持續強化和世界各國的聯繫和合作，持續向台美全面性的自由貿易協定（FTA）前進。

台美21世紀貿易倡議日前已針對貿易便捷化、中小企業、反貪汙、良好法規，以及服務業國內規章5項議題完成談判，並完成中、英文法律約本。行政院經貿談判辦公室今宣布，台美雙方預定在台北時間1日晚間10時，在華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。

林子倫今在行政院會後記者會表示，台美貿易協定是歷任政府不曾停歇的努力目標，今晚的簽署奠定台美貿易未來持續發展的完整結構。在這次簽署過程中，政院已多次主動對社會大眾說明進度，善盡與民間團體、立法院溝通，在簽署前即對外公布條約文本，期盼讓國人更加了解協定內容。

林子倫表示，今晚所簽的協定不但深具歷史意義，也是新的開始，相關任務還沒有結束，台灣將持續強化和世界各國的聯繫和合作，持續向台美全面性的FTA前進，保障台灣經濟安全，政府會繼續努力。