寫下歷史！台美貿易倡議首批協議今晚簽署

泰山經營權進入終局之戰，市場派龍邦與公司派在今天股東臨時會一決高下，龍邦挾股權優勢，成功入主由詹家掌權逾70年的泰山。先前遭現任董事長詹景超逼退的堂兄弟詹岳霖與詹晋嘉，也如同組成「復仇者聯盟」，在這一役中扳回一城。

2023-05-31 18:17