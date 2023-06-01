寫下歷史！台美貿易倡議首批協議今晚簽署
行政院經貿辦指出「台美21世紀貿易倡議首批協定」，預定於台北時間6月1日晚間10點（華府時間6月1日上午10點），將由我駐美代表蕭美琴與AIT（美國在台協會）在美國華府正式簽署。
台美雙方日前同步宣布去年6月啟動的「台美21世紀貿易倡議」，已完成貿易便捷化、中小企業、良好法制作業、服務業國內規章及反貪腐五項議題談判。
經貿辦表示，首批協定將包括前言及八個章節，共81條條文，這部結構完整的貿易協定，代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，也是利用堆積木（building block）方式完成台美FTA的重要一步。後續有至少七項議題需要完成，預計年底完成所有議題談判，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健的基礎。
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