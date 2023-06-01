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王子、公主進入董事會 企業接班平均34歲開始栽培

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網今（1）日公布的調查發現，對於「企業接班人」計劃，有65.8%的企業，屬於「有」接班人計畫，比例破紀錄。高於去年的62.6%，前年的56.8%，還有2019年的50.8%，以及2018年的48.9%。

假如曾經執行過或正在執行中，對於「企業接班人」計劃，選擇哪種「交棒方式」？此次調查也顯示：52.7%屬於「專業經理人：傳賢不傳子」，比例高於去年的50.6%；代表其餘47.3%屬於「創辦人或大股東的後代、親戚、配偶：傳子不傳賢」。

同時接班人「開始培養」的年紀，平均落在34歲，略早於去年的34.2歲；而且其中有31%的企業，是選在「30歲(含)以下」。

畢竟從2020年到現在，資方持續面對不少業績的「疫」外變數，難怪若目前有「企業接班人」計劃，有63.4%的公司坦言，會因「疫情」關係「加快」進度。

只是若想要順利完成「企業領導階層」的交棒與接班，公司方面覺得「最主要的難題」，在可複選狀況下，主要依序為：「交棒者與接班者兩者經營理念一致或分歧」(62.4%)、「交棒者是否完全釋出權力給接班者」(46.6%)、「交棒者與接班者兩者領導風格相同或迥異」(38.6%)，以及「基層員工對接班者地位的認同度」(36.9%)、「企業組織是否因此劇烈變動」(26.9%)。

其他「交棒與接班」的難題，又還有：「交棒者憂心能接班的人選太少」(25.8%)、「大股東對接班者地位的認同度」(24.6%)、「中高階主管對接班者地位的認同度」(21.9%)，以及「接班者是否要有股權實質影響力」(15.8%)、「大客戶對接班者地位的認同度」(13.9%)。

對於企業執行長(CEO)，「企業方面」覺得應該具備哪些特質？在可複選狀況下，依序是：「能帶領員工團隊合作」(41.3%)、「高度執行力」(35.2%)、「應變能力強」(32.3%)，以及「具個人領導魅力」(30%)、「對事業有熱情」(27.2%)。

其餘資方看重的「CEO特質」，又還有：「能不斷學習」(26%)、「具創新力」(24.9%)、「懂得成本管控」(23.7%)，以及「能果斷下決策」(22.3%)、「願意聆聽其他人意見」(20.8%)。

相形之下，「上班族方面」覺得CEO應該具備的特質，在可複選狀況下，依序為：「能帶領員工團隊合作」(43.5%)、「願意聆聽其他人意見」(41.8%)、「願意適時放下身段」(38.8%)，以及「應變能力強」(37.9%)、「能果斷下決策」(37%)。

其他勞方看重的CEO特質，則還有：「具個人領導魅力」(35.9%)、「重視誠信」(32.1%)、「高度執行力」(31.1%)，以及「具反省能力」(28.9%)、「個性謙虛、穩健」(27.8%)。

對於企業CEO，需不需要訂出「自己的」關鍵績效指標(KPI)，此次調查則顯示，認為「需要」自訂的：資方有84.3%贊成；勞方有98.1%贊成。

假如需要訂出「KPI」，CEO的薪資高低，應不應該與KPI表現掛勾，調查也發現，「贊成應該」兩者掛勾的：資方比例為91.8%；勞方比例為92.3%。

上述「企業接班交棒與股東會旺季調查」，是由yes123求職網於2023年5月11日到5月26日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,025份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。至於求職者部分，調查「20歲(含)以上」，且「已畢業、退伍(免役)」的會員，有效問卷共1,288份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。

股東會 求職

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