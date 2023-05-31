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「核電備用說」之後 小型核電廠列淨零科技選項？國科會這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為達到2050年淨零轉型目標，行政院今（31）日成立淨零科技方案推動小組，預估至2026年前，每年將投入150億元於淨零科技研發。除高效能太陽光電、氫能、核融合、地熱等已列入研發項目外，該小組將密切關注國際間小型核電廠的進度。外界解讀，小型核電廠不排除列為淨零選項。

國科會主委吳政忠昨日致詞坦言，以目前現況，要達到2050淨零轉型目標是不可能，必須加緊腳步投入新科技研發，至2026年行政院每年將會有150億元投入在淨零科技。

民進黨總統參選人賴清德日前拋出「核電備用說」，外界關切核能是否應列入2050淨零科技選項？對此，國科會自然科學及永續研發展處長羅夢凡表示，核融合技術已投入前瞻研究，至於採核分裂技術的小型核電廠，則將密切關注其發展，只要核廢料處理技術、在國內有適用性，就會列入考量。

他解釋，核融合技術產生核廢料很少，但技術仍不成熟，估計要到2040年才會有測試性發電廠，要完全成熟估計要到2050年，我國已先前投入核融合前瞻技術研究。至於國際間熱門小型核電廠仍採核分裂技術，仍會產生汙染，美國目前也還未發照，未來密切關注小型核電廠技術發展。

廖俊智表示，對於核能是否列為淨零選項，須從科技角度來探討，並且密切關注國際小型核電廠的發展，觀察國際使用狀況。他特別提及，台灣地小人稠，淨零科技選項必須考量台灣特性。他舉例，歐美都與其他國家電網相連，但台灣是孤島，就要考量這個限制；又例如，台灣地不夠，發展太陽光電就必須是高效能。

他提到，台灣還有特有條件，如台灣位在太平洋火環帶，有充沛地熱，這是自有能源仍待開發。他期待台灣2030年會有初步成果，並在2050年達成淨零碳排的目標。

核電廠 太陽光電 核能

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