外冷內熱！金寶董座許勝雄坦言：出口仍有很大壓力

代工大廠金寶（2312）今（30）日召開股東大會，董事長許勝雄指出，中美貿易戰全球開打，許多產業發生興衰，讓大企業面臨考驗，出口有很大的壓力，「外冷內熱」的情況還是很嚴重，但金寶去年營收仍繳出29.79%的成長幅度，獲利也正式突破4億，全多虧大家開源節流的努力。

許勝雄指出，2022對個人也好、對企業也一樣，產業都面臨極大的考驗，從中美貿易戰開打後，全球爆發大規模斷鏈問題，產業的完備性面臨極大考驗，全球供應鏈更爆出殺價等問題，大廠購置大量存貨，導致通路業者壓力大增，各國為刺激發展而大量印鈔，但也增加通膨的壓力，才引發升息的惡性循環。

許勝雄坦言，放眼整個上下游供應鏈，不管是原物料，還是進出口貿易，全世界的經濟發展都很難提升，今年的成長率只有4%與去年6%的表現下降，不過台灣的成長率還是維持的不錯，而金寶在逆風之下，接受挑戰，發揮自身多元產品線的優勢，讓營運狀況保持高成長，去年獲利突破4億元，更繳出連5年最高的EPS。