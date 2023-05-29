WCX 全球頂尖汽車技術大會 致茂獲邀發表論文
台灣之光！量測儀器大廠致茂（2360）受邀於全球頂尖的汽車技術大會 WCX SAE World Congress Experience 發表論文，該大會涵蓋領域包括平台、系統、和關鍵零部件的研發、工程／製造、測試／驗證、整合、維護以及安全性與可靠性。
致茂表示，很榮幸受邀在 WCX SAE 大會中發表論文，展現致茂電子的創新技術與能量。此次參與的技術類別是「ADAS和自動駕駛系統：模擬和測試」，由產品工程師劉書廷於4月20日在美國底特律 WCX 會場上發表「雙軸測試台用於 ABS/TCS 控制器開發與測試（Development and Test of ABS/TCS Controller with Dual-Axis Dynamometer HIL Platform） 」論文。
致茂說明，此技術論文描述一種俱備硬體在環（HIL）系統功能的雙軸測試台架，用於開發和驗證 ABS/TCS 控制器，防鎖死制動系統（ABS）和牽引控制系統（TCS）是乘用車中至關重要的安全功能，ABS 在剎車時防止輪胎鎖死，而 TCS 通過調節驅動力來控制輪胎打滑。這個實時平台基於 Simulink 車輛模型和模擬環境，結合了實際驅動馬達、液壓制動系統和雙軸測試台架，與傳統的單軸平台相比，這個設置提供了更真實和複雜的條件。這樣的 HIL 系統能夠評估開發控制器在實際驅動和制動控制單元上的不同控制邏輯和性能。
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