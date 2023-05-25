台美首屆科技會議 晶片設計五領域交流

「透過科技對話，我國可加強半導體晶片設計與製作疫苗的能力！」國科會主委吳政忠25日總結台美首屆科技對話（STC-D）的成果指出，美國對我方跨部會交流、細胞療法與生物資料庫等技術感到驚艷，且承諾未來會與台灣在晶片設計、mRNA技術上有更多合作，可望擴大台灣在世界的IC設計占比與疫苗製造能力。

可望強化疫苗製造

吳政忠表示，過去我國各部會與美方對應單位都有合作經驗，但這次是跨部會一起交流，效應比單打獨鬥好很多，且美方很多官員都是第一次來台灣，還有副局長級的官員來訪完後，回去建議局長一定要親自來台灣交流一趟，期待未來還有更多交流。

吳政忠說，這次主要分成5個領域進行交流，包括半導體研究、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬與研究誠信等。中研院副院長唐堂表示，我國有參加美國「癌症登月計畫」，未來希望透過雙方合作，可以讓癌症的死亡率下降到50%。

吳政忠補充說，台灣有些細胞療法已經自動化，但美方還是要手工處理，因此美方對療法自動化有高度興趣，而美方的mRNA、病毒載體等技術很強，且美方對台灣生技產業的製造技術有信心，未來也會有更多交流。他表示，科技對話可望定期舉行，下次將會在美國舉辦，但時間未定。

分享資料 強化防災

「半導體技術將會是『國對國』交流，」國科會副主委陳儀莊說，會與美方在晶片設計上有更多交流。吳政忠指出，美方有優良大學的晶片設計團隊對雙方合作有高度興趣，未來希望透過合作，增加台灣在世界晶片設計市場的占比。衛福部次長周志浩則說，美方對我國生物資料庫興趣很高。

此外，吳政忠也提到，未來將會在美國設立晶片設計的前進基地。中央氣象局副局長程家平則分享說，此次與美國大氣海洋總署（NOAA）進行很多分享，而NOAA在全世界都有很多觀測資料，未來會擴大相關資訊交流，讓有複雜地形與天氣型態的台灣，能有更好的預測與防災能力。

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