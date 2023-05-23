快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸封殺美光 台廠有轉單效應？張建一：會有一些機會

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
大陸近日宣布封殺美國最大記憶體公司美光。美聯社
大陸近日宣布封殺美國最大記憶體公司美光。美聯社

針對大陸近日宣布封殺美國最大記憶體公司美光（Micron），台經院院長張建一今（23）日表示，台灣、南韓廠商應有機會受惠於轉單效應。

台經院今舉行「2023亞洲政經景氣展望研討會」，針對大陸禁採購美光產品，台灣廠商是否會受惠於轉單效應？張建一接受媒體聯訪時指出，台灣的動態隨機存取記憶體（DRAM）技術來自美國，所以是站在美國那一邊，就是美國體系。「台灣、南韓DRAM廠商，確實會有一些好處，但前提是要有相關需求」。

不過，張建一也提到，實際上，現在的封殺、安全疑慮都是大陸單方面論述，美光會不會透過美國政府或WTO等機制申訴，實際狀況仍待觀察。

至於台廠填補美光缺口，是否會踩到地緣政治紅線？張建一分析，DRAM部分如果沒有涉及到「很先進」的製程，以及美國在乎的國家安全，可能不會有太大影響，且後續美光是否就此消失於大陸半導體市場，也很難講。

大陸日前宣布，美國美光公司（Micron）產品存在較嚴重網路安全隱患且未通過網路安全審查，國內關鍵訊息基礎設施的營運者應停止採購美光產品。針對大陸禁採購美光產品，台灣廠商是否會受惠於轉單效應，張建一表示，「會有一些機會」。

美光 美國 DRAM 台經院 半導體 WTO

延伸閱讀

美蒙大拿州下封殺禁令 TikTok提告反擊

兩岸禁片投奔怒海重映 劉德華因周潤發一句話接演

港媒：北京要求澳洲承諾支持大陸加入CPTPP並拒絕台灣

美國務院說嚴重關切美光事件 商務部正與中國直接交涉

相關新聞

英特爾執行長基辛格訪台 估全球景氣「下半年應可見到成長」

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）於今（23）日接受本報專訪，提到預期下半年應可見到成長。

勞動部放寬長照機構外勞名額 業者：算法不合邏輯

勞動部今預告調整聘僱移工資格，未來住宿式長照機構與護理機構的移工名額，可以「許可床位數」取代現行以「實際收容人數」。此外...

台美貿易倡議有利多！關務署曝3大具體作為 「這類人」有望受惠

台美21世紀貿易倡議將於數周內簽署首批協定，而在貿易便捷化方面，財政部關務署今（23）日表示將有三大具體作為，其中民眾最...

內需回溫！1月至4月零售、餐飲營業額創同期新高

經濟部發布4月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中批發業年減15.1%，而零售業、餐飲業則分別有7.5%、31.4%的增幅...

獨／中油董事長李順欽可望續任 傳人事案已送達經濟部

去(2022)年4月甫真除上任的中油董事長李順欽，任期即將在今年7月29日到期。基於正值中油淨零轉型重要時刻，今(23)...

勞動部將調整營造業、製造業移工聘僱資格 估增2.8萬人

勞動部今(23)日宣布，預告調整聘僱移工資格，將針對製造業、營造業、農工以及機構看護工的聘僱資格進行調整。相關法案預告期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦