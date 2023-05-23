大陸封殺美光 台廠有轉單效應？張建一：會有一些機會

針對大陸近日宣布封殺美國最大記憶體公司美光（Micron），台經院院長張建一今（23）日表示，台灣、南韓廠商應有機會受惠於轉單效應。

台經院今舉行「2023亞洲政經景氣展望研討會」，針對大陸禁採購美光產品，台灣廠商是否會受惠於轉單效應？張建一接受媒體聯訪時指出，台灣的動態隨機存取記憶體（DRAM）技術來自美國，所以是站在美國那一邊，就是美國體系。「台灣、南韓DRAM廠商，確實會有一些好處，但前提是要有相關需求」。

不過，張建一也提到，實際上，現在的封殺、安全疑慮都是大陸單方面論述，美光會不會透過美國政府或WTO等機制申訴，實際狀況仍待觀察。

至於台廠填補美光缺口，是否會踩到地緣政治紅線？張建一分析，DRAM部分如果沒有涉及到「很先進」的製程，以及美國在乎的國家安全，可能不會有太大影響，且後續美光是否就此消失於大陸半導體市場，也很難講。

大陸日前宣布，美國美光公司（Micron）產品存在較嚴重網路安全隱患且未通過網路安全審查，國內關鍵訊息基礎設施的營運者應停止採購美光產品。針對大陸禁採購美光產品，台灣廠商是否會受惠於轉單效應，張建一表示，「會有一些機會」。