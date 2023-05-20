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沒到職卻天天聯繫 勞動部：移工未告知所在地即算失聯

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
勞動部公布受聘雇外國人連續曠職3日失去聯繫認定基準，就算接獲外國人本人聯繫，但未明確告知可供查認住宿地點、住宿期間及聯繫方式也算失聯。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
勞動部公布受聘雇外國人連續曠職3日失去聯繫認定基準，就算接獲外國人本人聯繫，但未明確告知可供查認住宿地點、住宿期間及聯繫方式也算失聯。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

根據就業服務法規定，受聘雇外國人連續曠職3日失去聯繫或聘雇關係終止時，應廢止其聘雇許可，但有移工刻意每天聯繫雇主，卻未提供所在地點，也未到工作地上班，形同鑽漏洞。勞動部近日公布認定基準，就算接獲外國人本人聯繫，但未明確告知可供查認住宿地點、住宿期間及聯繫方式也算失聯，即日起生效。

勞動部近日公布「就業服務法」受聘雇外國人連續曠職3日失去聯繫認定基準，「連續曠職3日」指外國人與雇主間聘雇關係尚未終止，且無正當理由，於實際應工作日連續3日不到工者；「失去聯繫」指外國人離開工作場所及住宿地點，且雇主、接受雇主或外國人委任的私立就業服務機構，或相關單位無法確知外國人住宿地點或聯繫方式。

勞動部指出，無法確知外國人住宿地點或聯繫方式情形包括無法聯繫外國人；接獲外國人聯繫，但無法確知為外國人本人所為；接獲外國人本人聯繫，但其未明確告知可供查認住宿地點、住宿期間及聯繫方式；接獲外國人本人告知其住宿地點、住宿期間及聯繫方式，經查認並非屬實。

勞動部也說，若外國人於離開工作場所及住宿地點3日內，已向相關單位申訴或求助，且有明確告知住宿地點、住宿期間及聯繫方式或安置紀錄，經查認屬實者，即非屬「失去聯繫」。但外國人若自行變更住宿地點，未告知雇主或委任私立就業服務機構，或雖有告知，但經當地主管機關進行訪視時未會晤本人，且未依該機關通知到場說明者也認定為失聯。

勞動部 人本

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