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文化部、勞動部雙首長會議 宣示攜手健全影視職安環境

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
文化部長史哲（右）今（11）日與勞動部長許銘春進行雙首長會談，宣示政府攜手協助影視產業建立安全工作環境決心。文化部／提供
文化部長史哲（右）今（11）日與勞動部長許銘春進行雙首長會談，宣示政府攜手協助影視產業建立安全工作環境決心。文化部／提供

文化部長史哲今（11）日與勞動部長許銘春進行雙首長會談，宣示政府攜手協助影視產業建立安全工作環境決心，會中達成共識，將建立「影視安全檢查專案模式」，研議影視產業開拍、遇有職災案件即應通報機制。

勞動單位則以確認拍攝現場高風險安全防護措施為優先，在強化建立安全機制、確保拍攝現場安全無虞的同時，兼顧尊重影視現場工作特殊性。史哲、許銘春承諾，文化部及勞動部將持續搭建溝通管道，協助劇組在安全友善的環境下順利完成拍攝作業。

史哲表示，自己曾經擔任勞保局總經理，也做過影視工作者，上任文化部長後更是經常至劇組探班，更能深刻理解，影視產業建立安全環境及兼顧影視現場工作特性的重要性。

疫後影視產業蓬勃發展，對於如何協助影視產業安全拍攝環境，並支持產業發展，「政府一定要做在前面」。因此今日他拜會勞動部，期盼與勞動部共同合作，一方面強化拍攝現場安全機制，針對感電、高空作業、爆破、特效等高風險工作，加強輔導及檢查機制；同時，兼顧影視產業現場工作特殊性，建立恰如其分的「安全檢查專案模式」，洽單一窗口進行溝通協助，加速現場安全檢查工作。

史哲進一步表示，文化部影視局作為影視產業主管機關，對於拍攝現場安全必須更為清楚掌握，除藉由職安署及勞保局職災案件、失能、傷病等數據及給付案件，了解影視產業職安趨勢，影視局也應加強「安全維護自評及案件通報機制」。

此外，針對影視現場工作不同工作組合的特殊性，也請影視局將劇組反應現況，與職安署充分溝通，建立清楚、便利的檢查模式。

史哲也強調，保障影視拍攝現場所有工作者的安全是最重要、也是刻不容緩的事，文化部除借鏡美國好萊塢或亞洲鄰國的影視工作模式，亦充分傾聽業界心聲。

考量影視工作樣態特殊複雜且風險高，希望透過此次與勞動部雙首長會議，共同建立影視安全檢查專案模式，由文化部擔任影視業界與勞動單位的橋梁，與勞動部持續保持雙向溝通，以協助業者完善各項安全措施。期盼在健全的影視勞動安全環境下，台灣的影視音內容能更為蓬勃發展，持續提升國際能見度。

影視產業 勞動部 文化部

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