全福生技擬現增18億 乾眼症新藥三期臨床年底收案完成

全福生技（6885）今（9）日表示，為充實營運資金及加速推動公司新藥進展，擬辦理現金增資，發行新股2萬張至2.25萬張，每股暫定60至80元溢價發行，預計募集資金12至18億元。

全福生技表示，本次現增資金用途，除因應旗下乾眼症新藥BRM421三期臨床試驗外，將支應神經營養性角膜炎新藥BRM424二期臨床試驗。全福也將同時間積極推動退化性關節炎新藥BRM521之開發，並持續引進新產品，充實現有的產品線。

全福生技總經理徐文祺表示，公司從色素上皮衍生因子短鏈胜肽（PDSP）平台所開發之新藥，具神經營養特性，且具活化幹細胞的能力，經由此特殊之作用機轉可促進角膜周圍的輪狀幹細胞增生及分化，達到角膜修復的作用，可應用於角膜受損相關之適應症。若作用在膝蓋軟骨周圍的間質幹細胞(Mesenchymal Stem Cells, MSCs)上，則能促進軟骨的再生，用來治療退化性關節炎。

董事長林羣表示，全福生技各項產品之研發進度皆按規劃進行，本次募集的資金，將可讓全福加速產品開發進度。BRM421美國三期臨床試驗，預計於2023年年底完成收案，有望成為治療乾眼症的一線用藥；BRM424將於第2季正式啟動美國二期臨床試驗。

BRM424已取得美國FDA授予治療神經營養性角膜炎孤兒藥資格，將享有稅負優惠、行政費用減免、以及未來上巿後，可以享有七年美國巿場獨賣期等。

根據市調公司Research and Markets資料顯示，2022年全球神經營養性角膜炎市場規模約為1.91億美元，預估2027年將增長至4.39億美元，年均複合增長率為18.1% 。此外，根據市調公司Precedence Research的資料顯示，退化性關節炎的市場在2022年約82.1億美元，預計到2032年可達183.6億美元，年均複合增長率為8.38% 。