經緯航太完成跨國簽約 啟動台法兩國無人機產業合作

台灣無人機公司經緯航太科技，於2023年4月23日與法國無人機Cavok-UAS公司（以下簡稱Cavok-UAS）正式簽署合約，雙方將共同合作發展具備垂直起降能力（VTOL）的長滯空無人機。今日的簽約儀式地點，特別選定於台灣駐法大使館舉行，在台灣駐法大使吳志中的見證下，經緯航太董事長羅正方與Cavok-UAS執行長帕洛帝（Fabrice PARODI）共同簽署合約，開啟了台法兩國在無人機產業合作上的歷史新頁。

今年3月，蔡總統曾親率政府高層至嘉義無人機亞創中心與產業界座談，宣示將無人機產業定義為國家戰略產業之一，並期許加速國際合作上的佈局。羅正方表示，台灣無人機國家隊正以具體行動來呼應國家政策，而這項台法之間的首次無人機聯合攜手研製，必將啟動台法兩國無人機產業上的深遠發展，透過產品聯合發展的工業合作手段，也是讓台灣的無人機供應鏈得以更快對接至國際市場。

台灣駐法代表吳志中大使，於今天前約儀式的致詞中表示，隨著台海局勢面對中共武力犯台的機會升高，「台灣議題」持續在法國延燒，法國的民意與輿論一片倒的強烈挺台灣，法國政府支持台海穩定和平的立場不變，各界一致聲援台灣的民主自由須被保護，台灣的主權現況應被尊重。隨著法國國民議會友台小組主席博多黑，與法國參議院友台小組陸續抵台，台法之間關係持續強化，而今天台灣的經緯航太與法國的Cavok-UAS簽署雙邊合作，更足證台法之間在戰略產業上，已經跨出緊密合作的腳步。

本次由經緯航太與Cavok所聯合發展之長滯空無人機，代號為「CK50-T」，係為用於強化陸上與海上之情蒐、監視、偵查(ISR)所需。在技術的亮點上，主要為具備長航時與自動垂直起降能力的共通性載台，更重的是CK50-T將會是100%的去除紅色供應鏈，以符合當前全球自由民主國家在發展無人機戰略產業上的一致共識。

Cavok UAS公司帕洛帝執行長於簽約儀式中表示，共同打造非紅供應鏈的無人機系統，在當前全球許多國家都有強大的客戶需求，基於Cavok深耕無人機技術已久，既有產品已獲得歐盟飛安委員會(EASA)的型式認證，藉由與台灣經緯航太的共同聯手下，相信很快將能於今年完成CK50-T的產品，台法之間也能針對無人機相關前瞻技術，繼續往下聯合發展。

法國Cavok航太集團目前品牌旗下聯合有有四家公司，分別是Cavok-UAS公司，負責Cavok各類無人機產品之系統整合、製造組裝與國內外商務市場推動；Cavok composite，負責航太級先進複材製造；C-meca ，負責航太零件的精密金屬加工與製造；Cavok Engineer，提供客製化的無人載具系統開發設計，除無人機之外，並有無人船與都市空中移動載具(UAM)等解決方案。

羅正方表示，CK50-T的研製過程將採台法同步工程合作: 一號機將於法國進行組裝生產，由Cavok-UAS主導系統整合，經緯航太派工程團隊前往法國在地協作。經緯航太將提供相關的台灣產製的核心次系統，並配合包含Cavok-UAS在內的法國供應鏈，確保全機為100%非紅供應鏈。與此同時，二號機將由經緯主導，同步在台進行系統整合與組裝生產，Cavok-UAS亦將派專家團隊來台協助必要之技術移轉。一號機與二號機將同步在法國與台灣進行飛航驗證，兩家公司也將藉由深度的工業技術交流整合，與加速建構台法無人機聯合工程團隊，瞄準未來供應台灣本地、亞太市場與歐洲市場。

在去年八月份，蔡總統前往嘉義宣布成立無人機國家隊之後，台灣的無人機產業聚落正迅速於嘉義集結中。今年二月份，嘉義縣長翁章梁在無人機國家隊隊長羅正方的陪同下，也親率訪問團赴法簽屬戰略合作備忘錄。羅正方表示，今天的正式簽約儀式，說明台法之間已從共同目標願景，收斂至雙方展開具體合作的實踐階段，未來台法的聯合產品的量產製造、組裝測試與營運維護，亦會選定在嘉義進行。