快訊

林郁婷「性別生化指數」異常遭拔銅牌 教練親說明：將再接受檢測

每日報數走入歷史！今新冠本土+137 之後周四公布一周統計

談缺蛋 彭双浪建議：將智慧方案導入農業產銷體系

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達董事長暨台北市電腦公會理事長彭双浪。記者李珣瑛／攝影
友達董事長暨台北市電腦公會理事長彭双浪。記者李珣瑛／攝影

台北市電腦公會理事長彭双浪今（28）日表示，智慧城市展不僅為展覽而辦，而是提出可應用在生活、讓國民有感的智慧整合方案，讓人民更享受智慧成果。談及缺蛋現況，他建議：可將智慧方案導入農業產銷體系中。

彭双浪繼上周出席「2023智慧友達展」時表示，2023年下半年需求將強過上半年，並恢復到景氣循環的常軌。並針對瑞信風暴指出，銀行體系最怕的是產生系統性問題，目前看來是一、二家銀行因體質不好、被市場淘汰，不致於發生金融體系的系統性問題。

他今天出席「2023智慧城市展與淨零城市展」開幕典禮後受訪，再度重申，今年下半年產業景氣會比上半年好，目前看來，歐美銀行財務危機沒有系統性影響。

展望2023年景氣，彭双浪認為，目前全球通膨未緩解，整體供需仍不平衡，若俄羅斯與烏克蘭戰爭趨緩，金融秩序回穩，通膨可望解決。

被問到缺蛋現況，彭双浪透露，幸而太座在傳統市場有其影響力，才能買到限量的雞蛋。他認為，農業生產應有計畫性和前瞻性，以往例如水果等部分農產品也會產生供需不平衡的狀況，當民生用品短缺時，全民都會有感。他建議，未來可將智慧方案導入農業生產和供應鏈管理。

彭双浪 農業 景氣

延伸閱讀

四大新聞公會：共榮基金是起點 盼Google合理付費分潤

「講了一句話」點燃瑞信風暴 沙國銀行董事長辭職

調查：經濟學家多估美國今年將陷衰退 2024年仍高通膨

中低薪房貸定額補貼6月開放申請 首批7月中可領到

相關新聞

哪裡買？臭臭滴「皮蛋三明治」超狂 網驚：比看鬼片還恐怖

大家最常吃的早餐就是三明治，不管什麼種類的三明治，荷包蛋在當中是重要角色，但是現今蛋荒嚴重，不僅貴鬆鬆還很難買得到。有一名網友發文表示，早餐新口味「皮蛋三明治」很不錯！引發網友共鳴，並回應「這個狂」。

蛋價翻倍 高雄早餐業揚言抵制

「還給我們合理的蛋價！」全台缺蛋問題延燒，高雄市卅幾家早餐店家昨泣訴生意變差、快繳不出貸款，擬串聯全台業者拒用雞蛋、抵制...

蛋價翻倍高雄早餐業醞釀串聯100多家業者抵制 預計下周一「起義」

蛋荒難解，高雄市議員鄭光峰昨天陪早餐店業者開記者會，擬串聯全台業者拒用雞蛋、抵制蛋價，停賣荷包蛋、蔥蛋、蛋餅等製品至少7...

蛋荒下的社區小雞舍價格不漲 南投珠仔山賣蛋年收近10萬

南投埔里珠仔山社區去年打造「五星級」雞舍，友善放養蛋雞，由社區銀髮長輩擔任照顧者，讓他們動手照料雞隻，減緩高齡退化，而小...

蛋價飆漲…需要蛋白質改吃毛豆？ 中醫師、營養師都支持

台灣缺蛋荒難解、蛋價飆漲，許多民眾要每天吃蛋補充蛋白質，台南新市農會看到商機，推出「比雞蛋更優的蛋白質」的毛豆促銷、吸引...

【總編開箱】陳吉仲撈過界當起經濟部長 只為蛋荒添亂

台灣這波史無前例的蛋荒，農委會主委陳吉仲一再跳票的保證，也已毫無公信力可言。陳吉仲擔任農委會主委4年多，把台灣的農業搞成什麼模樣，早已無待多言，最近他還撈過界當起經濟部長，進口雞蛋都由農委會統一調度、分配，符不符合政府補貼條件，也是農委會說了算，完全違反市場機制與自由貿易的精神。問題是，這種一再干預市場與價格的作法，能夠讓蛋農增加產蛋意願，還是只是讓蛋荒更加無休無止地蔓延下去？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦