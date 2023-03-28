談缺蛋 彭双浪建議：將智慧方案導入農業產銷體系

台北市電腦公會理事長彭双浪今（28）日表示，智慧城市展不僅為展覽而辦，而是提出可應用在生活、讓國民有感的智慧整合方案，讓人民更享受智慧成果。談及缺蛋現況，他建議：可將智慧方案導入農業產銷體系中。

彭双浪繼上周出席「2023智慧友達展」時表示，2023年下半年需求將強過上半年，並恢復到景氣循環的常軌。並針對瑞信風暴指出，銀行體系最怕的是產生系統性問題，目前看來是一、二家銀行因體質不好、被市場淘汰，不致於發生金融體系的系統性問題。

他今天出席「2023智慧城市展與淨零城市展」開幕典禮後受訪，再度重申，今年下半年產業景氣會比上半年好，目前看來，歐美銀行財務危機沒有系統性影響。

展望2023年景氣，彭双浪認為，目前全球通膨未緩解，整體供需仍不平衡，若俄羅斯與烏克蘭戰爭趨緩，金融秩序回穩，通膨可望解決。

被問到缺蛋現況，彭双浪透露，幸而太座在傳統市場有其影響力，才能買到限量的雞蛋。他認為，農業生產應有計畫性和前瞻性，以往例如水果等部分農產品也會產生供需不平衡的狀況，當民生用品短缺時，全民都會有感。他建議，未來可將智慧方案導入農業生產和供應鏈管理。