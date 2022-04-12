【專家之眼】美國禽流感會死人 不可放寬美雞檢疫標準

國內雞肉短缺，竟傳出農委會打算修改對美國傳染性禽流感疫區的雞肉管制。為了解決短期的雞肉短缺問題，竟在毫無科學根據下，欲恣意放寬進口檢疫規範。縱然在政策出爐前，因國產業者堅決反對而緊急喊停，惟該事件仍凸顯政府決策的荒繆。

如同筆者前文所述，近年來我國雞肉養殖場減少，養雞數量跟著大減，其中主要肉雞來源-白肉雞，2021年在養數量就較2020年驟減超過三百萬隻，年減幅度高達11.62%。主要雞肉進口國-美國，也爆發禽流感，進口數量為之緊縮，造成近期雞肉短缺問題加劇，價格也為之水漲船高。

近期進口雞肉國家美、加等國禽流感肆虐，尤其以占我進口雞肉逾九成的美國疫情最為嚴峻。進口業者以雞肉短缺為由，要求農委會放寬防疫措施，提出三點需求，第一，由現行禽流感以「州」(State)為限制，放寬改為以「郡」(County)為限制；第二，禽流感潛伏期由14天改為3天；第三，由第三地進口。農委會防檢局旋即於6日起召開多場專家會議，研議是否要調整美國進口雞肉檢疫標準。養雞協會聞訊隨即發出緊急聲明，堅決反對為解決雞肉不足問題，而放寬現有的檢疫規範。

2018年蔡政府因應來自中國大陸的非洲豬瘟疫情，讓人印象深刻。一舉提升至總統與行政院層級，蘇院長為此還多次震怒，公開批評公務員，動用保安警察進入機場嚴查入境旅客行李，並多次提高旅客違規攜帶肉品入境罰鍰至百萬，防堵非洲豬瘟已成為其重要「政績」。

今年以來美國爆發嚴重的禽流感疫情，已經有24州淪陷，根據世界動物衞生組織(OIE)通報，美國部分地區係爆發高病原性的H5N1禽流感。且OIE表示，H5N1是少數可由禽類傳染給人類的禽流感病毒株之一，目前累計通報約850人受到感染，其中半數不治。我國雖也有禽流感疫情，但主要為低病原性的H5N2病毒，侷限於禽類間的傳播。面對美國嚴重的禽流感疫情，理應如同各國對來自美國的雞肉提高警戒標準，採取政府不斷宣稱成功的非洲豬瘟高度管制模式，才能防堵高病原性病毒。

進口業者的主張完全沒有科學根據，禽流感主要是由野生的水鳥攜帶病毒感染家禽，野生水鳥到處遷移，管制範圍由廣大的州縮小至極小的郡，風險大幅提高；且根據農委會防檢局的資料顯示，高病原性禽流感潛伏期數小時至7天(香港衛生署更指潛伏期7至10天)，怎可能任意縮短至3天?

然而，農委會一開始不僅未緊縮管制，還考慮放寬。多日密集的開會討論放寬檢疫議題，顯示專案鬆綁已是農委會的選項之一。病急亂投醫式的作法，極有可能因而引進高病原性的H5N1病毒，將嚴重威脅國內的養雞產業。

所幸在輿論與養雞協會的壓力下，農委會政策大轉彎，特別選在假日公布，專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋。不過，以國際嚴重塞港、塞櫃狀況下，運送到台灣尚需1-2個月的時間，輸入時還須隔離檢疫至少14天，屆時國內增產的雞肉已逐漸上市，市場雞肉缺貨問題早已緩解，修改標準的必要性備受質疑。

本文建議，面對短缺問題，首應藉此提高國產雞的生產量；若要提高進口，也非如農委會的思維非美國雞肉不可，事實上亦可開放其他非疫區或低疫區的國家雞肉進口，不僅可降低對單一國家(美國)依賴的風險，還讓消費者有更多的選擇。