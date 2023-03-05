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臺東縱谷藝文豐年祭

聯合新聞網／ 旅讀
©張慧萱/ 旅讀
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【撰文/張慧萱/ 旅讀】

起伏稻穗中，一個又一個奇異身影閃現，遨遊的小魚、橫臥的飛鳥、巨大的水分子，獨具一格的藝術裝置，為縱谷增添一層魔幻色彩。走進臺東稻浪中，細品自然與藝術交織的美好樣貌。

涼爽海風翻過山脈吹進縱谷，季節天書翻過一頁，臺東田野間的人文景致也悄悄換上新裝，春季為向來活力四射的花東縱谷添上一層感性情懷。二〇一七年起，由行政院農業委員會水土保持局臺東分局主辦的「萬物糧倉‧ 大地慶典」，以兼顧生態、生產與生活等理念，建立臺東縱谷新美學。其中，「縱谷大地藝術季」透過邀集海內外藝術家，共同於臺東沃野打造一個個與大地相互輝映的裝置藝術，旅人可追隨藝術蹤影，探訪少有人知的縱谷秘境，體驗臺東鄉土之美。

除了藝術裝置令人沉浸於縱谷之美，「萬物糧倉‧ 大地慶典」嚴選出「縱谷百選V Select 100」，挖掘具有當地特色的風土店家，藉由品味豐饒物產感受臺東活力。並舉辦「大地餐桌」市集，除了用雙眼品味臺東面貌，更可以透過味蕾開啟一場五感之旅，感受臺東食農力。

稻米之鄉聆大地之聲

微風輕拂過面龐，眼前是一望無際稻田，後方是濃霧環繞的中央山脈，來自山上的泉水在田野間淙淙作響，如詩如夢之景，恍如墜入詩人泰戈爾《漂鳥集》中的詩意世界。二〇二二縱谷大地藝術季便以「漂鳥197」為題，藉由《漂鳥集》為引，延著一九七縣道於鹿野、關山與海瑞設置十件藝術品，藝術家們齊聚於臺東田野間，以巧妙借景手法，讓形象各異、獨具特色之藝術品與自然交相映襯，以他者視角詮釋臺東新面貌。

翠綠環繞的關山鎮，農人於田野間忙活著，稻穗隨著清風擺動，呈現一片欣欣向榮之景。稻米之鄉「關山」恬淡自然風貌常吸引旅人駐足，遠道而來的藝術家們，也從此地自然與農人關係得到啟發。「叮鈴鈴……叮鈴鈴……」坐落在關山德高里稻田間的「川流不息」，為藝術家董旻晋之作。「川流不息」體現人與土地百年間的深厚連結，藝術品以輕盈木片組成，最上方起伏木片象徵著中央山脈樣貌，下方木條由鐵製品連接隨著微風擺動，緩緩奏出大地之聲。

無獨有偶，藝術家安君實同樣被關山大地之美感動，坐落於稻田間之作「孕育」，承載著自然鮮活生命氣息，述說著來自中央山脈泉源的卑南溪，在流向大海過程中哺育了各種動植物與土地，予以生機帶來希望。自然的滋養與農人的汗水，孕育了富饒關山，現今獨具一格的裝置藝術進駐，更是跳脫了傳統鄉鎮簡樸樣貌，繪上一層異想色彩。

©張慧萱/ 旅讀
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慢活天堂品藝文脈動

從關山延著縱谷往南行，便會抵達往昔群鹿之鄉「鹿野」。人們對於鹿野印象可能多半是熱情洋溢的臺灣國際熱氣球嘉年華，但除開節慶之日，此地其實是一座慢活小鎮。當地政府為了打造適合長居養生之所，不僅將閒置農地透過租耕方式吸引生產者移居，也積極推廣無毒農法，讓鹿野成為一處鄉村慢活天堂。藝術家們來到鹿野，細細感受悠閒小鎮生活，以全新方式詮釋鹿野。

藝術家李維睦作品「在一朵像魚的雲下看風景」，位處於一片麥浪中，仿若一條小魚優游於縱谷之間。藝術家將藝術品設計成座椅，希望旅人能靜坐於一朵像魚的雲下看風景，細品鹿野大地脈動、感受自然與農人交相輝映之美。

臺灣藝術家給予大地真誠歌頌，海外藝術家則為臺東鄉野注入異國色彩。英國藝術家Tim Norris 之作「無盡的流動」，坐落於鹿野新良濕地，為了尋找合適媒材，Tim 訪遍臺東各地，不管是在大馬路旁揀選素材，或是在「墓仔埔」採集山棕，Tim 也在過程中逐漸領略鹿野之美。

土耳其藝術家Varol Topaç 與香港藝術家胡梓康、郭笑儀，共同以藝術品「涵化」述說異文化碰撞之美，相異創意與文化脈絡，創造出一個全新的多元文化面貌。「涵化」以竹子不同切面製成，圓圈形態揭示了自然與文化的無限性。

漢人與原住民傳統文化於此交織共融，新移居者也帶來嶄新視野，塑造出臺東縱谷獨特面貌，透過眾人齊心協力耕耘這塊土地，讓此地成為萬物共生的美好居所。

©張慧萱/ 旅讀
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(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)
(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.133；訂閱or旅讀電子版

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起伏稻穗中，一個又一個奇異身影閃現，遨遊的小魚、橫臥的飛鳥、巨大的水分子，獨具一格的藝術裝置，為縱谷增添一層魔幻色彩。走進臺東稻浪中，細品自然與藝術交織的美好樣貌。

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