快訊

跆拳道／過磅超重0.1公斤判失格外界罵翻 羅嘉翎終於發聲

親證實噩耗 「金曲歌王」蕭煌奇悲痛送別74歲父親

港川外人住宅

聯合新聞網／ 旅讀
©旅讀
©旅讀

【撰文/鄺介文/ 旅讀】

上有琉球王朝與日本糾葛，下有沖繩縣府與美國拉扯，太平洋上小小海島，數百年來擔負認同游移，卻也結成文化衝撞過後的果實。沖繩返還以來，歷經數次保守派與革新派的政黨輪替，美國撤兵與基地遷移議題始終僵持不下，但確實駐軍規模有日漸縮小的趨勢。其中一區美軍眷屬住宅，就在撤兵以後， 以「 港川外人住宅」之名，成為如今所見創意園區。

五〇年代老好萊塢重現

一如陽明山美軍宿舍群，多是庭園車位俱全的建築，港川外人住宅同樣縱橫阡陌層次井然。一條大街串連共計十條小巷，巷弄俱以美國各州命名，喬治亞街、密西根街、亞歷桑納街、佛羅里達街，諸如此類。全區平房裡裡外外以白色油漆粉刷，留下門框窗櫺供各屋主揮灑創意，換上或紅或藍或黃的裝飾，宛如五〇年代好萊塢老片場景。

縱然不在那霸都心，港川外人住宅仍舊吸引遊客驅車造訪（搭乘巴士亦不過三十分鐘），那係因為這裡集結眾多特色店家，甜點古著工藝雜貨應有盡有。許多現下早已「功成名就」開進市區、開進機場的品牌，不乏從此地創業者。他們最初興許相中港川與那霸若即若離，交通方便然而店租廉宜，得以實踐夢想，卻沒料到一群夢想家紛紛集結，夢想越做越大─又是五〇年代好萊塢老片情節。

©旅讀
©旅讀

是大夢想家也是大藝術家

港川所以氛圍殊異，與首里、牧志大不相同，關鍵恐怕正是，後二者的店舖無論販售內容或裝潢走向，不是背負老牌包袱、就是迎合觀光客源，港川外人住宅一帶的小店更像獨立工作室，自說自話地透過商品傳達意念。以媒體比喻，在人人都是自媒體的時代，此地則是人人都是「自藝術家」，大家都在靜靜等待、細細綻放、覓得知音。

比諸號稱「初代沖繩麵王」的雞そば屋いしぐふー並非自吹自擂，當真獲得琉球電臺首屆蕎麥麵評比冠軍。該店堅持使用本島製麵公司生產的「石工夫麵」，甚至推出島野菜吃到飽，無怪乎成為區內人氣店家。其餘小店同樣強調本島色彩， 像是Okinawa CerradoCo¬ee Beans Store 自烘咖啡豆，不同於日本多是深煎重焙，反而貼近臺灣口味。

不為誰而做的生活

一如尼采名言：是金子總會發光的。港川就這麼一而二、二而三地吸引夢想家們入主。由於這裡的屋子原先作為住宅之用，多的是兩廳數房的結構，經營餐飲者正好隔成料理區或包廂區，經營雜貨者正好隔成木工區或金工區，經營甜點者正好隔成內用區或伴手禮。凡此種種，都讓探索各家小店的時候，多了柳暗花明又一村的期待與驚喜。

行至戶外，白屋襯著藍天，熱帶植物層層環繞，其中一些甚至攀上了房檐，綠簾滿目。倘若不是矮牆上頭嵌了一列沖繩花磚，簡直錯覺自己置身夏威夷，棕櫚樹下彈奏烏克麗麗。而一旦出了港川大街，又是一番風景，房車家具速食賣場個個大得像是公路電影，金髮碧眼家庭漫步採購，這才知道不單只是港川外人住宅一區「美」不勝收，美國之味早已漫溢空氣因子。

©旅讀
©旅讀

由外而內 成了內人住宅

顧名思義，所謂外人住宅，終究視當地美軍為外人， 美日與琉球／ 沖繩之間剪不斷理還亂的關係，其實正在於如此微小細節裡。不過，走的是動產，留下的是不動產，曾經的外人住宅，終究在「內人」們進駐以後，煥發出了新生命力。無論戰前與戰後、災前與災後、泡沫經濟前與泡沫經濟後，沖繩就在一次次的紊亂與重整的過程，打理一片合適生活的淨土。

(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)
(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.133；訂閱or旅讀電子版

延伸閱讀

星宇航空全新A350機型載客啦 首飛東京、沖繩3月起期間限定

星宇3月起派A350飛東京、沖繩 澳門曼谷部分航班也有飛

PLG／林書豪NBA前隊友 麥卡洛傷後回歸加盟夢想家

PLG／林志傑關鍵三分球 勇士退夢想家收平隊史8連勝

相關新聞

「慢」遊奧捷小鎮──哈斯達特及庫倫洛夫

歐洲，世界上第二小的洲，卻是僅次亞洲與非洲、人口第三多的洲。多元的族群在山地丘陵、廣袤平原和高地峽灣間，各自建立獨立政權，並在長年征戰交流中，相互碰撞、相互交融，孕育豐厚絢爛的歷史文化。憑著濃厚的人文底蘊，每年吸引數不清的旅人造訪這些奠定近代文明的重要基地。

臺東縱谷藝文豐年祭

起伏稻穗中，一個又一個奇異身影閃現，遨遊的小魚、橫臥的飛鳥、巨大的水分子，獨具一格的藝術裝置，為縱谷增添一層魔幻色彩。走進臺東稻浪中，細品自然與藝術交織的美好樣貌。

港川外人住宅

上有琉球王朝與日本糾葛，下有沖繩縣府與美國拉扯，太平洋上小小海島，數百年來擔負認同游移，卻也結成文化衝撞過後的果實。沖繩返還以來，歷經數次保守派與革新派的政黨輪替，美國撤兵與基地遷移議題始終僵持不下，但確實駐軍規模有日漸縮小的趨勢。其中一區美軍眷屬住宅，就在撤兵以後， 以「 港川外人住宅」之名，成為如今所見創意園區。

琉球王國相關遺產群

西元兩千年時，聯合國教科文組織贈給沖繩一份大禮，包含首里城跡在內九處古蹟，以「琉球王國御城及相關遺產群」之名，登錄為世界文化遺產。過去曾以首里作為政治中心建立起來的國度，一躍而入世人眼目。但是其實，自十四世紀的三山時期，至一八七九的廢藩置縣，琉球早已自給自足、自立自強、自主自治了五百餘年⋯⋯

美麗海水族館

即便開幕以來，媒體網民推播再三，遊人旅客口耳相傳，已經不必贅述美麗海水族館多麼值回票價，然而它終究是躲不過、逃不開、避不掉的路線，幾乎與沖繩畫上等號。一如無邊際游泳池，無限貼近自然的概念，還有什麼是比建在海岸的水族館，更理所當然、更因地制宜的呢？只見海中有池、池外有天、藍上加藍，這是屬於海洋生物們的無邊際游泳池。

沖繩－藍綠白 觀海、觀山、觀風俗

倘若遇上順風飛行，臺北出發那霸甚至無須六十分鐘。然而作為日本領土，沖繩終究與臺灣有著一個小時的時差，如此一來，一個有趣的現象就這麼發生了：回程途中或會發覺，起飛的時間是十點，降落的時間怎麼也是十點？彷彿遊著遊著反而倒賺一個鐘頭。相較日本，沖繩其實更貼近臺灣；可是相較臺灣，沖繩又似乎更貼近日本─它是一座難以言詮的混血城市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦