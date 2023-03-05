【撰文/鄺介文/ 旅讀】

西元兩千年時，聯合國教科文組織贈給沖繩一份大禮，包含首里城跡在內九處古蹟，以「琉球王國御城及相關遺產群」之名，登錄為世界文化遺產。過去曾以首里作為政治中心建立起來的國度，一躍而入世人眼目。但是其實，自十四世紀的三山時期，至一八七九的廢藩置縣，琉球早已自給自足、自立自強、自主自治了五百餘年⋯⋯

大的小琉球 小的大琉球

今日，屏東縣琉球鄉俗名小琉球，然而「小琉球」可不是一開始就這麼小的。位處臺日之間的沖繩原屬琉球國，關於「流求」一詞，早在隋朝史冊已見記載。不過當時所稱「流求」，或指現今沖繩，或指現今臺灣，始終沒有定論──明代初期甚至稱呼面積較小的沖繩為大琉球、面積較大的臺灣為小琉球─直到明代，隨著「臺灣」二字浮上檯面，兼之第一尚氏統一諸島，琉球國始正式成形。

不過，夾縫中求生存談何容易？即使自成一國，琉球同時對於明清兩朝與德川幕府朝貢，藉此換得政治庇護、經濟援助以及貿易機會。而今九處世界遺產建成時間，介於十三世紀至十八世紀不等，有宮廷建築、有軍事堡壘、有祖先崇拜、有宗教場域，完整覆蓋了琉球國各文明面向，得以一窺島國受到中日影響下的特殊生活樣式。

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還原的是遺跡 接近的是真實

然而眾所周知，沖繩本島於二戰期間淪為太平洋上最大戰場，雙方傷亡人數加總逼近二十萬人，戰況慘烈史稱「鋼鐵颱風」，成為促使美軍發射兩枚核彈的最後一根稻草。因此，九處世遺無一不受到或大或小的侵襲，人造建築幾乎全毀，如今所能見到的御殿或離宮，都是日後陸續重建的版本。聯合國所認證者自然不是修復過後的房舍，而是房舍之下、地表之上寄寓的歷史碎片。

入列世界遺產的五城、一陵、一園、二御嶽，在戰事荼毒以後徒留一地蒼綠蓊鬱（首里城甚至反覆焚毀、重建又焚毀），卻也因此更加貼近古代琉球的宇宙觀。所謂「御嶽」，指的是過去惟有神女得以進入的無上祭祀聖地，在此沒有任何人為物質，當然也沒有神像，單單只有天與地、水與石、草與樹。而如此「窮得只剩下綠」的純粹自然，便又為沖繩增添藍以外的印記。

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(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)