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琉球王國相關遺產群

聯合新聞網／ 旅讀
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【撰文/鄺介文/ 旅讀】

西元兩千年時，聯合國教科文組織贈給沖繩一份大禮，包含首里城跡在內九處古蹟，以「琉球王國御城及相關遺產群」之名，登錄為世界文化遺產。過去曾以首里作為政治中心建立起來的國度，一躍而入世人眼目。但是其實，自十四世紀的三山時期，至一八七九的廢藩置縣，琉球早已自給自足、自立自強、自主自治了五百餘年⋯⋯

大的小琉球 小的大琉球

今日，屏東縣琉球鄉俗名小琉球，然而「小琉球」可不是一開始就這麼小的。位處臺日之間的沖繩原屬琉球國，關於「流求」一詞，早在隋朝史冊已見記載。不過當時所稱「流求」，或指現今沖繩，或指現今臺灣，始終沒有定論──明代初期甚至稱呼面積較小的沖繩為大琉球、面積較大的臺灣為小琉球─直到明代，隨著「臺灣」二字浮上檯面，兼之第一尚氏統一諸島，琉球國始正式成形。

不過，夾縫中求生存談何容易？即使自成一國，琉球同時對於明清兩朝與德川幕府朝貢，藉此換得政治庇護、經濟援助以及貿易機會。而今九處世界遺產建成時間，介於十三世紀至十八世紀不等，有宮廷建築、有軍事堡壘、有祖先崇拜、有宗教場域，完整覆蓋了琉球國各文明面向，得以一窺島國受到中日影響下的特殊生活樣式。

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還原的是遺跡 接近的是真實

然而眾所周知，沖繩本島於二戰期間淪為太平洋上最大戰場，雙方傷亡人數加總逼近二十萬人，戰況慘烈史稱「鋼鐵颱風」，成為促使美軍發射兩枚核彈的最後一根稻草。因此，九處世遺無一不受到或大或小的侵襲，人造建築幾乎全毀，如今所能見到的御殿或離宮，都是日後陸續重建的版本。聯合國所認證者自然不是修復過後的房舍，而是房舍之下、地表之上寄寓的歷史碎片。

入列世界遺產的五城、一陵、一園、二御嶽，在戰事荼毒以後徒留一地蒼綠蓊鬱（首里城甚至反覆焚毀、重建又焚毀），卻也因此更加貼近古代琉球的宇宙觀。所謂「御嶽」，指的是過去惟有神女得以進入的無上祭祀聖地，在此沒有任何人為物質，當然也沒有神像，單單只有天與地、水與石、草與樹。而如此「窮得只剩下綠」的純粹自然，便又為沖繩增添藍以外的印記。

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(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)
(開門見三色：沖繩 /《旅讀》第 133 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.133；訂閱or旅讀電子版

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歐洲，世界上第二小的洲，卻是僅次亞洲與非洲、人口第三多的洲。多元的族群在山地丘陵、廣袤平原和高地峽灣間，各自建立獨立政權，並在長年征戰交流中，相互碰撞、相互交融，孕育豐厚絢爛的歷史文化。憑著濃厚的人文底蘊，每年吸引數不清的旅人造訪這些奠定近代文明的重要基地。

臺東縱谷藝文豐年祭

起伏稻穗中，一個又一個奇異身影閃現，遨遊的小魚、橫臥的飛鳥、巨大的水分子，獨具一格的藝術裝置，為縱谷增添一層魔幻色彩。走進臺東稻浪中，細品自然與藝術交織的美好樣貌。

港川外人住宅

上有琉球王朝與日本糾葛，下有沖繩縣府與美國拉扯，太平洋上小小海島，數百年來擔負認同游移，卻也結成文化衝撞過後的果實。沖繩返還以來，歷經數次保守派與革新派的政黨輪替，美國撤兵與基地遷移議題始終僵持不下，但確實駐軍規模有日漸縮小的趨勢。其中一區美軍眷屬住宅，就在撤兵以後， 以「 港川外人住宅」之名，成為如今所見創意園區。

琉球王國相關遺產群

西元兩千年時，聯合國教科文組織贈給沖繩一份大禮，包含首里城跡在內九處古蹟，以「琉球王國御城及相關遺產群」之名，登錄為世界文化遺產。過去曾以首里作為政治中心建立起來的國度，一躍而入世人眼目。但是其實，自十四世紀的三山時期，至一八七九的廢藩置縣，琉球早已自給自足、自立自強、自主自治了五百餘年⋯⋯

美麗海水族館

即便開幕以來，媒體網民推播再三，遊人旅客口耳相傳，已經不必贅述美麗海水族館多麼值回票價，然而它終究是躲不過、逃不開、避不掉的路線，幾乎與沖繩畫上等號。一如無邊際游泳池，無限貼近自然的概念，還有什麼是比建在海岸的水族館，更理所當然、更因地制宜的呢？只見海中有池、池外有天、藍上加藍，這是屬於海洋生物們的無邊際游泳池。

沖繩－藍綠白 觀海、觀山、觀風俗

倘若遇上順風飛行，臺北出發那霸甚至無須六十分鐘。然而作為日本領土，沖繩終究與臺灣有著一個小時的時差，如此一來，一個有趣的現象就這麼發生了：回程途中或會發覺，起飛的時間是十點，降落的時間怎麼也是十點？彷彿遊著遊著反而倒賺一個鐘頭。相較日本，沖繩其實更貼近臺灣；可是相較臺灣，沖繩又似乎更貼近日本─它是一座難以言詮的混血城市。

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