回「嘉」重溫木都榮光

【撰文/曾郁芸/旅讀】

擁有「木都」之稱的嘉義，是日治時期重要的木材集散地。從阿里山運至平地的珍貴原木，經加工後，成為歷史建築中不朽的記憶。這次，就讓我們循著檜木香，回「嘉」感受神木的生命力。

一九一二年開始，推動嘉義林業發展的阿里山林業鐵路逐步完工啟用。每一塊木頭從海拔二千多公尺的高山運到山下後，還需要進入製材所加工，才能成為有用的木材。而作為林業鐵路起點的「北門驛」，正是嘉義百年林業風華的見證者，在這附近開設了許多木材行、製材工廠，南北各地的木材商聚集在此地，不但帶來龐大的商機，因著地利之便，周遭的建築也選用檜木為建材，因而留下不少重要的文化資產，更是漫遊嘉義的新選擇。

老工廠揭秘神木一生

愛木村原本是有六十年歷史的嘉義傳統製材工廠，到了第二代接手經營後，開始思索如何整合館內資源以及豐富的從業經驗，最後選擇以觀光工廠的形式，為枯燥的木材產業增添幾分活潑的氣息。

在參觀的入口處，一眼就能看到吸睛的26號火車浮雕，而數字外還繪有一圈「林」，以著名的阿里山森林火車之一來歡迎遊客。

在館內，你也可以發現臺灣五種針葉木—紅檜、扁柏、香杉、肖楠和臺灣杉—的秘密。比較各個原木剖面，可以發現其紋路、顏色、香味皆有特色，像是肖楠為當中具有極高價值的原木，雖然成長速度緩慢，但是密度高且材質細緻，經常用來製作佛像，就連裁切後的木屑還會收集起來當作線香的材料；至於扁柏與紅檜同樣會物盡其用，使用後的邊角料則是拿去煉精油。

要讓原木能散發香味並不簡單，有時候需要等上百千年，面對這些參天巨木，人們懷著敬畏的心祭祀樹靈並舉行砍伐儀式。當木頭運下山後，就會先泡在貯木池，一方面清洗樹上的菌類，一方面防止木材因為溫差而造成龜裂。之後就要開始重頭戲──大剖作業，唯有當師父切開木頭，才能瞭解其中紋路與生長狀況，判斷這塊材料的價值以及後續的用途，因此這可以說是一段木材定生死的關鍵時刻。

而為了避免現場吵雜聲音的干擾，定尺師父會靠著手語表達到底要取多少尺寸，因此館內有一位坐在木頭上比「讚」的老爺爺塑像，他的手勢其實暗藏玄機──是表示切一尺（30.3 公分）的木料。

©曾郁芸/ 旅讀

穿越時空 細品日式建築韻味

上等的檜木在外銷之餘，其實也有一些落腳在百年歷史的嘉義公園。園內兩棟古色古香的日式建築，分別是創建於昭和十八年（一九四三年）嘉義神社附屬的「齋館」與「社務所」，前者是在祭祀前的齋戒準備處，後者則是作為神社行政管理的場所。後來委外由「對了出發」文創團隊經營，以「昭和十八J18- 嘉義市史蹟資料館」為名，挖掘並推廣古蹟所蘊含的建築美學，古樸的建築色調搭配顯眼的白色燈籠標誌，馬上就能讓人在蒼翠的林間發現驚喜。

走入院中，綠蔭夾道，最顯眼的莫過於高齡一百一十多歲的老楓香樹。在日治時期，還曾有一位小女孩在樹下許願，祈禱遠在南洋戰場上的父親能平安歸來，樹上的白雀鳥聽到後，變成蝴蝶幫助她的父親化險為夷，讓不少人相信這是可以讓人實現夢想的應許之樹。

兩棟充滿檜木香的建築以通廊相連，走廊的一邊通往餐飲及文創商品區。而餐廳兩側都設有靠窗的座位，格狀的窗櫺增添日式風情之外，也能從不同角度欣賞到前後庭院的造景。至於另一側走廊是前往常設展和特展區，有嘉義市的地圖、模型和紀錄片，也會不定期展出在地藝術家的作品。沿著走廊的木製門窗，無論是穿著和服取景抑或是感受陽光灑在木頭地板上的溫度，在這靜謐且幽遠的氛圍下，往往能掃除一天的疲憊。

©麥翔雲/ 旅讀

舊建築翻新 打造城市空間美學

木頭意象不只是復古的代言人，它和摩登時尚搭配也能創造出另類的視覺享受。由三棟新舊建築改建而成的嘉義市立美術館正是嘉義市區的新地標，其中作為「古蹟棟」的展館，前身是興建於昭和十一年（一九三六年）的菸酒公賣局嘉義分局。有別於筆直平整的牆面，其建築轉角處呈弧形，並貼有橫紋折線的磁磚，除了以水泥色系凸顯建築的樸素、厚實，也設計帶有清新氣息的湖水綠窗戶，當南臺灣的艷陽灑下時，如同是在鬧區中遺世獨立的古堡。有空的話，還可以走進位在一樓大廳的昭和J11 咖啡館，點一杯「甘蔗拿鐵」，開啟愜意的午後時光！

至於嘉義美術館的本館則是銜接在古蹟棟和歷史倉庫之間，為了要讓風格各異的建築能夠形成有機的整體，建築師以兼容並蓄的方式，一方面運用大量玻璃建材來保留原建築的美感，並讓觀者的視野更加開闊；另一方面，場館內不僅保有鋼筋混凝土的建材，還加入木構造設計，使原本冷硬的建築空間多了幾分木質的溫暖，亦喚起人們對於嘉義「木都」的歷史記憶。

（慢遊河內華洋風/《旅讀》第 132期）