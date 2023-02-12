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越食與法藝的新境：Rice Bistro

聯合新聞網／ 旅讀
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【撰文/甘炤文/副總編輯】

放眼河內，大概沒有一家餐廳如同RiceBistro 那般，由其命名方式便能推敲城市發展的流變──「米飯」（Rice）與「法式小酒館」（Bistro）的組合，不正著了越南現、當代歷史的本色？

推開門扉，餐廳低調奢華的空間布置彷彿率先為賓客洗去一身輕浮的街頭煙塵。一九九四年便於河內老城區開業，Rice Bistro 以其交通便利的位置、卓越的飲膳內容以及親切友好的待客服務，成為饕客口耳相傳的高規格店家。

而若翻閱菜譜， 來客大概很難以單一菜系風格為Rice Bistro 的走向定錨，卻得以從精美的圖文中辨認出越、法文化彼此交融的屬性；更真確地說，幾經研發和改良，主廚團隊採取「越菜西做」的料理手法，一方面對傳統越式美食進行更為細緻化的處理，二方面則引入法餐對氛圍感、儀式性的考究，是以從食器到擺盤，再到食材顏色、線條與形狀的參差對照，無處不散發著色香味俱全的美學因子。

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舉例而言，開胃的柚香沙拉著意留存原來的柚皮作為盛器，玉塊般的釉肉在色彩上呼應了提鮮的薄荷葉，屈體的紅潤鮮蝦復與蘿蔔絲相互點染，呈現出繽紛的視覺效果；主食黑糯米則以荷葉包裹、蒸熟添香，上頭灑幾小撮白芝麻、安幾粒鵪鶉蛋，色、形之間的混搭錯落亦顯得拙趣十足⋯⋯藉由接契傳統和摩登，將越食與法藝推向新境，也許一切正如Rice Bistro 在官網上的自道：其實很簡單，我們通過食物和服務講述故事、傳遞幸福！

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（慢遊河內華洋風 /《旅讀》第 132期）
（慢遊河內華洋風 /《旅讀》第 132期）

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.132；訂閱or旅讀電子版

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