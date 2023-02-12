萬世帝王之上都：昇龍皇城

【撰文/甘炤文/副總編輯】

如今早已躋身「 世界文化遺產」的昇龍皇城，是一處緜延上千年的歷史建築群落，區內參差竝起的各項建置，不僅見證了十多個世紀以來歷史與文化游移錯動的軌跡，過去也被許多史家視為「大越」獨立的精神象徵。

彼時，李朝開國君主李公蘊（李太祖）有感於丁、黎兩朝的國都華閭過於窄仄，恐難符應新朝氣象，於是於一〇〇九年頒布《徙都昇龍詔》，意圖將國都北遷至大羅城，如詔書中所言：「遍覽越邦，斯為勝地，誠四方輻輳之要會，為萬世帝王之上都，朕欲因此地利以定厥居。」

而根據傳說，當他躬身親臨大羅城之際，但見牆根處倏然游出一條鱗光閃耀的金龍，金龍隨而騰空飛起、遁入天際（或有言在夢寐中偶見）；目睹此景，李公蘊以為正是天賜祥瑞，遂益發堅定建城之心，並正式將國都更名為昇龍（即今河內一帶）。

©旅讀

初建之際，昇龍皇城便採用禁城、皇城、外城的三重結構劃分出空間秩序，確立了王權統治中心的至高地位，《大越史記全書》中則進一步翔實載錄其規劃：「……前起乾元殿，以為視朝之所。左置集賢殿，右立講武殿。又啟飛龍門通迎春宮，丹鳳門通威遠門，正陽起高明殿，皆曰龍墀。

墀之內引翼回廊，周圍四面。乾元殿後置龍安、龍瑞二殿，以為燕寢之處。左建日光殿，右建月明殿，後起翠華、龍瑞二殿，以為宮女之居。修府庫，洽城隍。城之四面啓四門，東曰祥符，西曰廣福，南曰大興，北曰耀德。」依循傳統的中軸對稱線開展建築布局，可以想見其方正壯盛之勢。

爾後幾經政權更迭，後起的陳朝、後黎朝等，同樣在前代打造的王室規格上持續興修土木、擴建宮闈；降及現當代時期，法殖民母國和本地勢力又先後進駐，為這座曾經的帝都皇城延來了多樣化的文化層次，終於成就今日令遊人嘖嘖稱奇的「河內故宮」⋯⋯從後見之明來看，李公蘊的眼光確屬不凡，畢竟跨越了千年，如今的越南依舊選擇河內作為國家行政中樞之所在，稱其「萬世帝王之上都」，洵然不誣！

（慢遊河內華洋風 /《旅讀》第 132期）