遺世獨立的生態天堂－南極

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【撰文/藍祐綸、張慧萱/ 旅讀】

距離臺灣一萬兩千公里遠的彼方，有一片被銀白色包裹的世界，雄偉冰山與炙熱火山共存於此，企鵝、海豹在此野蠻生長。且讓我們一探這冒險家們一生渴望抵達的夢想地。

世界的盡頭在何方？對於生活在不同時代的人們而言，腦中浮現的答案應該截然不同。

為了尋找「世界的盡頭和大外海」，亞歷山大大帝甚至東征印度，一圓從年少時對於世界的好奇與渴望。不過同樣生活在彼時的哲學家亞里斯多德可能是個異類，他以古希臘世界平衡學概念提出：世界南方可能存在平衡北方的陸地，這個神秘南方大陸理論後來由天文學家托勒密完善，被稱為「未知的南方大陸（Terra AustralisIncognita）」。

探險家一生的渴望

往後數百年間，「未知的南方大陸」成為眾多冒險愛好者畢生期望抵達之地。十六世紀大航海時代，各國探險家無不積極踏上征程，誓言當開拓新世界第一人，其中，葡萄牙航海家達伽馬成功從非洲好望角環繞航行、荷蘭航海家威廉‧ 斯考滕通過南美洲合恩角，證明了如果「未知的南方大陸」真實存在，那她並未與任何大陸相連，是一塊遺世獨立的大陸。西元一七七三年， 英國海軍軍官詹姆士．庫克抵達南緯六十七度附近，完成人類史上首次跨入南極圈壯舉。

若談到真正發現南極大陸第一人，史學界歷來爭論不休，但人們傾向認可俄羅斯帝國海軍中將兼探險家別林斯高晉為首位發現南極之人。一八一九年，別林斯高晉組織了俄羅斯首支南極考察團隊，希望透過實地考察證明或推翻南極大陸是否存在，出人意料，這個來自遙遠北方的幸運傢伙成功了！他帶領船隊於一八二〇年一月廿七日看見南極大陸；同年底，相傳來自美國的海豹獵捕者約翰‧ 戴維斯登陸南極大陸，成為首位踏上南極大陸之人，雖然有人質疑他倆的探險經歷，但不管如何，自此開啟了後人對於南極的百年探索。

©PONANT
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地球上最後一塊淨土

證實南極大陸存在不到一百年，一九一一年十二月十四日，挪威探險家羅爾德‧ 阿蒙森完成了抵達南極點的壯舉，他與英國探險家羅伯特‧ 史考特爭分奪秒比拼誰先到達南極點的比賽，更令後人津津樂道。

大片白色雪地中，一個個圓滾滾身影在眼前晃動，皇帝企鵝、阿德利企鵝等數種企鵝輪番上陣；天空中漂泊信天翁與海鳥自在遨遊；海岸旁食蟹海豹悠閒在冰上休憩；海面上座頭鯨與虎鯨翻騰跳躍。被冰雪覆蓋的南極大陸，擁有著其他地方無可比擬的絕世美景，未被過度開發的原始景觀，妥善保存此地生態奇景。

極凍世界南極，是動物們野蠻生長的家園，相較動物們經年累月於此繁衍生息，於人類而言這是一塊近百年才躍上歷史舞臺的大陸，常年覆蓋著一層神秘面紗，令世人心馳神往。生活於熱帶地區的人們，或許天生便對冰雪世界懷揣著憧憬與盼望，加上眾多稀有動物於此落地安生，更令這處銀白世界添上一層瑰麗色彩。跟隨極地達人「極先鋒Peter」的影像前行，一同踏上南極半島、南喬治亞島與福克蘭群島，探看神祕國度的生態絕景。

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(風格家的市集之旅/《旅讀》第 131 期)
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