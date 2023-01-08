跳蚤市場發祥地：聖圖安跳蚤市場

【撰文/黃彥綾/企劃編輯】

帶有繁複家徽的銀戒、遺失寶石的胸針、缺了一角的錫製刀叉⋯⋯隨意望向鋪滿雜貨的地布，或是細細察找小桌上排列整齊的貨物，閒逛在販售舊貨的「跳蚤市場（Flea Market）」，既是一場尋找驚喜的挖寶之旅，也是一場與古人對話的時空漫遊。跳蚤市場，一般而言指讓人買賣二手物品的市場。

因為販售的貨物已有使用痕跡或不符潮流趨勢，攤主為求出售，多半大幅壓低商品價格。若要追溯「跳蚤市場」一詞，便不得不提法國巴黎北部的「聖圖安跳蚤市場（Marché aux Pucesde Saint-Ouen）」。

拾荒烏托邦

聖圖安市場被視為近代跳蚤市場的源起，因為主流的三個說法中，就有兩個與之相關。其一，據說中世紀晚期，巴黎聖母院旁有個專售王公貴族淘汰的舊衣市集，在一場跳蚤之災肆虐後，舊貨商遷至聖圖安，被人稱為「跳蚤市場（Marchéaux Puces）」。

另一說法則與十九世紀後半葉、巴黎城市大改造有關，當時許多街道遭拆遷，使得商鋪們紛紛「走避」，即英文的「Flea」 與法文「Fuir」之意，但確切說法已不可考。

一八七〇年，普法戰爭後，一群被逐出巴黎的貧民在聖圖安建立聚落，他們以撿拾廢棄物並將之出售維生。每週末， 拾荒者與舊貨回收商們便將蒐集而來的物品擺在地攤商兜售。一八八五年，聖圖安的居民聯合起來清理及保護該地，正式以「聖圖安跳蚤市場」的名義開業，愈來愈多巴黎市民會在星期天來此尋寶。

一九〇八年地鐵開通至此，人潮更多，原先的露天市場被改建為一個個相鄰的遮雨隔間攤位。一次世界大戰後，商人們進一步買下鄰近土地，部分舊貨商逐漸轉為販售高級品的骨董商，並劃分區域開店。

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市場分區各具風格

發展至今，聖圖安跳蚤市場已成為占地七公頃的大型市場區域，共由十二個室內市場、五條購物街及流動攤販組成，約有兩千五百家商鋪。

其中，有著綠色鐵皮屋頂的「 凡納松市場（MarchéVernaison）」， 為聖圖安最古老的市場之一，內部共有十條通道，林林總總約佇立著三百家商鋪，以販售各類二手家具及裝飾物為主。

毗鄰凡納松的「安蒂卡市場（Marché Antica）」規模雖較小，但其中的十幾家商行選物皆十分精緻，專售十九世紀末裝飾主義和拿破崙三世時期的物品，步如其中，猶如置身優雅畫廊；而同樣歷史悠久的「比翁市場（Marché Biron）」 則主打十七世紀的骨董。

若是覺得骨董家具晦澀難懂，不妨前去位在聖圖安跳蚤市場中心地帶的「朵芬市場（Marché Dauphine）」。自一九九一年開業以來，市場內的商家以提供前衛、風格不拘的產品為主，蒐羅諸多書報、雜誌及唱片等物品。翻看這些泛黃的紙頁，感受與生活息息相關的流行風尚變遷史。二〇一三年，芬蘭建築設計師馬蒂‧ 薩羅內充滿科幻感的飛碟屋作品「Maison Futuro」，落戶朵芬市場玻璃屋頂下的大廳，為這座充滿奇異古玩的市場再添風格。

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骨董集散地星光熠熠

憑著歷史意義及錯落其中的舊貨骨董商行，加之名導伍迪艾倫的電影《午夜‧巴黎》曾於聖圖安跳蚤市場取景，這裡已是不少人的巴黎「必去景點」。根據官方統計，每年有超過五百萬遊客造訪這座市場，當中不乏亞洲天王周杰倫、好萊塢影星強尼戴普及李察吉爾等明星藝人。

不過，高人氣使市場不缺來客，加上高品質的骨董舊貨價格飛漲，聖圖安市場內的部分店主也被評價過於傲慢。以往是「普通人」的尋寶天堂，或許門檻已經高至腰際。

儘管如此，聖圖安市場仍不失為一座映射歐陸人文風情的博物館，當地部分觀光業者藉此契機，推出導覽行程，帶領旅客深度走訪眼花瞭亂的市場，並提供機會與骨董商交流。

近年，聖圖安跳蚤市場也架設官方網站，不只羅列店鋪資訊，還將物品明碼標價、推出線上購物功能。即使不踏出家門，也可以如歐洲貴婦優雅逛市集。

(風格家的市集之旅/《旅讀》第 131 期)