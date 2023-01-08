肉鋪上位史：博蓋利亞市場

【撰文/黃彥綾/企劃編輯】

「民以食為天」儘管各地近年興起販售手工藝品的創意市集，但要追究最早市集所交易的品項，蔬果魚肉等生活必需品必定為主流。位在西班牙巴塞隆納的「博蓋利亞市場（LaBoqueria）」，源起於西元一二一七年的肉品市集。這處現今歐洲最著名的菜市場之一，過去由巴塞隆納周邊的流動肉鋪組成，原先主要專售豬肉及其相關產品，隨著時間發展規模逐漸壯大。

然而，因著諸多原因，市集輾轉遷移，直到近兩百年前才確立於今日巴塞隆納著名的觀光大道「蘭布拉大道（La Rambla）」 上。根據紀錄，當時已有兩百個攤位，其中有一半的攤商以新鮮或醃鹹肉作為主要商品，其餘小鋪則販售魚類及其他民生相關產品。之後，經多次擴建及整建，包括於入口處安裝標誌性的拱門，以及增設金屬屋頂，在在令博蓋利亞市場更為現代化。

如今，博蓋利亞市場不僅是當地人的廚房，更為CNN 評選「世界十大生鮮市場」之一，成為旅人品嘗西班牙風味的絕佳之選。偌大如標準足球場的市場中，從新鮮蔬果、海鮮、肉品至果乾、香料、糖果巧克力及熟食等，一應俱全。

強迫症的色彩天堂

行走在博蓋利亞市場櫛比鱗次的商鋪中，不難發現攤位設置的許多小巧思：除了販售海鮮的鋪子被劃定在市場中央，其餘不同類型的商鋪則相互交錯，避免一個區域內商品的同質性過高。

此外，每位店主皆在商品陳設下足功夫，或是在晶瑩冰塊上鋪排肥美海味，或是按顏色為日常蔬果排列，整個空間逛起來令人賞心悅目。繽紛的色彩更是不停挑逗著來客的味蕾，進而刺激人們駐足品嘗，無怪乎許多人將其形容為「藝廊菜市場」。

在目不暇接的攤檔中，最引人注目的莫過於一些懸掛著碩大豬後腿的肉攤。可別小瞧這一塊塊看似平凡無奇的風乾肉塊，這絕大多數是世界上最貴的火腿「西班牙伊比利火腿（JamónIbérico）」。頂級的伊比利火腿主要產自純正的伊比利黑蹄豬，這種黑蹄豬通常是自然放養在西班牙中西部的林間，以野生橡果為主食，因此肉質香氣濃郁、獨具風味。其次， 豬隻宰殺醃製後，最少需兩年的風乾時間，製作過程甚至需要耗時四到五年。

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除了可直接在肉攤上品嘗不同等級的伊比利火腿，市場內亦不乏許多小型餐館將之入菜，做成道地小吃「Tapas」。靠近市場中央的餐廳「El Quim de laBoqueria」以提供一流小吃聞名，價格雖然較高，但環繞著吧檯的高腳椅上總是坐滿了飢腸轆轆的饕客。

在「El Quim de la Boqueria」攤上除了有機會嘗到伊比利火腿，還有許多以市場內採購的新鮮食材所製作的傳統時令小吃。其招牌菜莫過於「小魷魚煎蛋」，熱騰騰的鐵鍋中，新鮮的小魷魚佐以蒜末和辣椒丁，堆疊在帶著焦脆感的煎蛋，獨特風味令人上癮。

此外，鄰近市場入口處的「Pinotxo Bar」，也是大名鼎鼎的店家之一。「PinotxoBar」自一九四〇年開業，除了獨特的加泰隆尼亞菜品吸引老饕上門，店主胡尼托更是這家老店的精髓。滿頭銀髮的他已年近九十歲，年輕時自母親手中接下這間店，幾十年來總是打著領結，穿著正式的背心，堆滿笑容迎賓。自他手中接過鷹嘴豆，彷彿重回上世紀美好年代。作為市場最具傳奇色彩的面孔，胡尼托近來還以「巴塞隆納和加泰隆尼亞美食大使」身分榮獲巴塞隆納市獎。

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百年市場數位化

藉由一位位懷抱熱忱的廚師與店主，博蓋利亞市場悠久的歷史得以在道道佳餚中留存。二〇〇二年，博蓋利亞市場進一步在辦公樓三樓設立「博蓋利亞教室」，不定期舉辦與烹飪和美食相關的課程、工作坊和活動。

規畫線下活動之餘，市場也架設官方網站，推出線上購物服務。巴塞隆納市民動動手指，即可瀏覽各攤位販售商品，支付運費在家坐等鮮美蔬果。此外，博蓋利亞市場也開設Facebook、Instagram 及Twitter 等社群帳號，積極透過媒體分享市場每日大小事，即使無法親臨，仍可感受百年市場的親和力。

(風格家的市集之旅/《旅讀》第 131 期)