來來來 去趕集

聯合新聞網／ 旅讀
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【撰文/黃彥綾/企劃編輯】

清晨，討價還價的吆喝聲此起彼落；夜晚，熙熙攘攘的人潮如川流湧動。日常採買行為宛如一場行動藝術，展現地方人文底蘊。市集正發生，且隨攤商顧客感受旅程中的限時即景。

每個人記憶中，必定藏有一處市集。牽著母親的手，走過飄盪著肉腥味的假日菜場；望著朋友後腦勺，擠進人潮洶湧的夜市；或是週末午後，在城中角落邂逅一場文創市集⋯⋯每個人記憶中，必定藏有一處市集。

滿溢著氣味、聲音與溫度，在諸多創作者的描繪下，市集往往充滿人間煙火氣，自帶浪漫屬性。英國愛情喜劇《新娘百分百（Notting Hill）》電影開頭中，飾演旅遊書店老闆的休‧ 葛蘭便邁著一雙長腿，瀟灑地晃過倫敦西區諾丁丘的「波多貝羅市集」。偶然的機遇下，他與飾演女明星的茱莉亞‧ 羅勃茲邂逅，展開一段浪漫情緣。兩人的相遇相知，在人來人往、熱鬧嘈雜的街區襯托下，顯得格外珍貴。

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走進異地日常 擷取自我風格

不過，頗具浪漫煙火氣的市集，剖析後卻一點也不浪漫──整個場域說白了，僅是一樁樁構築於攤商與顧客間的交易活動。

市集，顧名思義，由「市」與「集」二字所組成，起初指在固定時間、地點，進行貨物交易的場所。在不同語境下， 又被譯作「Market」、「Fair」、「Bazaar」等，無論是露天／室內、常態／非常態，人口聚集從事商業活動的場所都經常被視為「市集」。

依據地點、時間及商販性質不同，市集逐漸濃縮一個地區的文化歷史，件件貨品或是透露其畜牧業之優良，或是傳遞其工匠之傑出。隨時間演進、人們需求改變，市集甚至融合展演活動，發展成大型慶典，成為觀光行銷的重要推手。常人的普通採買，也就成為旅人體察異地的敲門磚。

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行旅在外，自是想為旅途收藏一件紀念品。無論是揉合地方特色製成的大量觀光商品、數量稀少的手製工藝品，抑或當地人使用的老件舊貨，風格各異的市集為性格各異的旅人提供多元選項。逛街選物，便如旅人探索自我的另一種旅程。不禁令人聯想到，心理學中，有一項基於榮格理論而誕生的治療方法「 沙遊治療（Sandplay Therapy）」。該治療方式旨在透過兩個沙箱，及一系列微型人物、動物、植物、建築物、車輛等成千成百的小物，輔以言語治療，建構並了解個案的內心世界。

或許誠如沙盒裡的一方世界，旅途中所蒐羅的物品展現個人特質之餘，亦呈現文化重新內化的過程。走在萬千市集中，與人對話，與物對視，尋覓自我。

(風格家的市集之旅/《旅讀》第 131 期)
(風格家的市集之旅/《旅讀》第 131 期)

【完整內容請見《or旅讀》2021.No.131；訂閱or旅讀電子版

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