【撰文/黃彥綾/旅讀】

走過近十年，「東海岸大地藝術節」年年為花東展現新風貌。循著依傍山海而生的裝置作品、開放的藝術家工作室，放慢步調，感受東海岸獨特生活美學。

沿著一片湛藍駛在台11線上，不時能瞧見或是神祕、或是狂野、或是優雅......各異其趣的裝置藝術作品。二〇一五年起，由交通部東海岸國家風景管理處辦理的「東海岸大地藝術節」，以藝術為經、自然作緯，交織出一檔展現東海岸生活風格的藝術節。隨著藝術節走過近十年，活動已成為融合市集、音樂會及走讀體驗的藝術盛典。

近年，藝術節進一步新增「開放工作室」、「藝串行動」等常態性活動，集結在地藝術家及花東特色藝文空間，不定期舉辦導覽、工作坊及手作體驗課程，帶領來客以藝術創作的形式，深度領略東海岸之美。

取之於地 盛放於地

面朝蔚藍海洋，背靠蓊鬱山林，由阿美族藝術家陳黃天佑打造的「海角工作室」是今年參與「藝串行動」的工作室之一。工作室靜靜坐落在鹽寮海邊旁，沿著種滿綠植的坡路向上走去，兼具創作、生活與作品展示的半開放空間迎面而至。

陳黃天佑相信，「美」俯拾即是，因此團隊以海邊撿拾的漂流木、原石及空間中的花草為素材，創作出件件保留著自然元素的質樸作品，向大眾推行生活中的木工、石器、編織和陶藝。以此為發想，工作室推行一系列手作課程。

其中，擔任「石器+ 苔球DIY」課程講師的廖千惠分享，有參與民眾表示，即便課程僅約兩小時，卻深深影響旅程結束後的生活態度。廖千惠一面赤著腳引領學員摘採植物，一面解釋道：「在這裡，透過一個小盆景，人們學會觀察周遭環境。」學會靜心體察後，原先普通的日常環境也不普通了。

距「海角工作室」不遠處，「光織屋（巴特虹岸）」兩位藝術家也有相近的理念：纖維藝術家陳淑燕擅長樹皮布等古老手藝，噶瑪蘭族工藝家杜瓦克‧都耀則以「Sanku 竹籐編魚笙」作品聞名，兩人在新社部落深耕多年，傳承部落工藝之餘，也傳遞藝術與自然共生的思維。

雖為漢人，陳淑燕卻藉由原始植物素材，尋回原住民手工藝精神。她熟練地示範樹皮布的製作過程：輕削泡過水的構樹，褪下帶有樹幹紋理的樹皮，將之反覆搥打、清洗及擰乾⋯⋯一張樹皮布緩緩舒展。陳淑燕說，植物纖維創作的過程，讓她進入部落重新學習植物的知識，深刻感受到原住民文化中對於每一生命的敬重。她指了手中的構樹，柔聲道：「在取下這些枝幹前，我都有先以小米酒祭拜，告知並感謝土地的饋贈。」

©黃彥綾/旅讀

藝術為語彙 說山海故事

長年紮根於東海岸的藝術家在此汲取能量，諸多「外來者」亦是如此。二〇一一年起，每年夏季，來自世界各地的創作者會聚集於台11線上的「海或手作民宿」，共同在沿線打造為期七天的「海或‧ 瘋市集」。

沒有政府執導、企業介入，「海或‧瘋市集」顯得草根而神秘。今年，市集共同創辦人莊勝鐘特別以「朽木家具工作室」的名義參與藝術節「開放工作室」，向遊人娓娓道來這段歷程。

當月亮從海平面升起，鹹鹹的海風拂過，盞盞燈火逐一點亮以回收廢材搭建的簡易棚子，裝扮風格迥異的人們穿梭於此。走在其中，有販售金工飾品、編織、染布、皮雕等作品的小舖，也有編髮、按摩、說故事等攤位，各式攤販兀自展現強烈個人色彩。莊勝鐘形容，創作者們好似風自由地遷徙，再於此匯流，讓市集有機地「長」出來。

©黃彥綾/旅讀

興許是因為山海的包容，人們在此更能直面自己的故事。來自花蓮港口部落的阿美族藝術家伊祐‧ 噶照，作品深植於海洋文化。今年，他以對自身文化的觀察，策畫《海得了－餐具／家具展》。其中一套餐盤，搭配一柄尖端帶著石頭的小槌子，發想自族人於潮間帶採集貝類的過程。

「我們只是用藝術創造新的語言。」誠如伊祐‧ 噶照所說，在東海岸，人們透過藝術轉譯生活的印記，來來去去的旅人也得以一窺具現化的詩意。

東亞12城捷運點線面－歡迎搭乘類火車！/《旅讀》第 129 期