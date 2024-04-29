宜蘭版伯朗大道「彩繪稻田」來了！ 冬山「三奇美徑」5月稻浪音樂會 6月熱氣球、7月風箏節接力登場

一年一度的「2024三奇美徑」系列活動要來了！ 今年同樣在宜蘭版伯朗大道-三奇美徑打造主題彩繪稻田，接下來還能參與5/25的稻浪音樂會；與6月熱氣球嘉年華，以及7月風箏節嘉年華，幸福冬山邀大家一起親近大自然！

圖／翻攝幸福冬山臉書

2024三奇美徑主題彩繪稻田以「一起冒險美徑」為主題，呈現孩童和青蛙在彩稻田中探險的場景，採用黃、黑、綠三種不同品種的稻米作規劃，彩繪出孩童和青蛙在彩稻田中探險的場景，一邊追憶童年美好時光，一邊欣賞活潑可愛的可食地景景觀，旅客可以登上觀景台從空中俯瞰，即日起可欣賞至6月底！

圖／翻攝幸福冬山臉書

圖／翻攝幸福冬山臉書(廖炳勳提供)

宜蘭年度盛事「三奇美徑」一系列活動從5/7至7/7，為期59天，其中，「稻浪音樂會」將於5/25登場，「熱氣球嘉年華」預計於6/1、6/2、6/8、6/9共4天，在冬山車站前舉行，體驗時間分為早上5:30至7:30，以及下午4:30至6:30；而「風箏節嘉年華」則會在 7/6、7/7 舉辦，快來欣賞一年一度的限定美景！

圖／翻攝幸福冬山臉書