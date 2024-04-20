連嗨2個月！ 首屆「台北水舞嘉年華」5／1彩虹橋登場 開幕樂團、閉幕演唱會精彩上陣

水舞秀不只在新北，台北市夜晚也有新景點了！ 「2024台北水舞嘉年華」5月1日至6月30日將在錫口碼頭彩虹橋盛大登場，每晚有精彩水舞展演，還有多場系列活動，包含幸福單身聯誼活動、毛孩夏日派對及閉幕演唱會等，精彩輪番上陣！

設計獨特的彩虹橋是一座S型曲線橋體的跨河大橋，橫跨松山與內湖地區，緊鄰饒河街觀光夜市及松山慈祐宮等著名地標景點，民眾可搭乘捷運從松山捷運站1號及5號出口前來。

水舞模擬圖。圖／北市觀傳局提供

本次水舞展演結合了河面水幕及橋體投影，打造光彩絢爛的夜間聲光饗宴，同時還能欣賞到台北獨特的夜景。自5/1至6/30期間，晚間7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘，展演曲目包含未來都市、彩虹派對、花漾春熙、在地文化、龍飛雲翔、熊讚台北等6首，每半個月更換曲目，倒數二週(6月15日至6月30日)還可欣賞到全曲目輪播展演。

彩虹橋。圖／翻攝臺北旅遊網

首場開幕演將出於5月1日晚間6點30分登場，將邀請臺北市立交響樂團附設管樂團、在地團體慈祐排舞隊、夕暮水樂團、WHY樂團、即將成真火舞團等帶來一系列精彩表演，當天並設有15攤胖卡餐車，賞完水舞秀可以就近覓食。

除了絢爛奪目的水舞展演，期間還有一系列多彩豐富活動，包含5/18「2024錫口文化節」、5/25「幸福單身聯誼活動」，6/22「毛孩夏日派對」，最後則是6/30「閉幕演唱會」，還有更多活動將於「2024台北水舞嘉年華」官方網站陸續公布。