秒飛日本！ 桃園神社「鯉魚流光祭」夢幻再現 𝟑公尺「巨型鯉魚旗」大集結 免費逛假日市集、DIY和菓子、手鞠球

美到秒飛日本！桃園神社文化園區換上新造景了，除了百面「鯉魚旗海」，即日起至9/1展出「鯉魚流光祭り」，有3公尺長的巨型鯉魚旗現身，再免費開逛假日市集、品嘗限定和菓子，秒飛日本感受夏日風情。

圖／桃園神社文化園區提供

桃園神社一年一度的「鯉魚旗海盛典」再度登場，在日本的5/5男兒節最具代表性的標誌就是鯉魚旗，以鯉魚在激流中奮力向上，最終躍過龍門成為龍的故事，象徵著男孩們勇敢、堅強和成長，非常適合親子一同共遊，感受日式氛圍。

圖／桃園神社文化園區提供

圖／桃園神社文化園區提供

為增添了濃厚的童趣感，除了園區布展藝術外，更推出多款期間限定且限量供應的鯉魚旗擺飾，無論是迷你鯉魚旗、鯉魚旗桿還是精緻的鯉魚旗擺飾，價格從60元至220元不等。

圖／桃園神社文化園區提供

同時，每周六日均有常態性神社小市集，園區將開設「神社小講堂」，讓旅客深入了解神社的歷史文化，手作活動則包含「鯉魚和菓子手製體驗」、「親製日式手鞠球」活動，以及別忘了參加「繽彩之風:膠彩扇藝體驗」，感受夏日傳統扇藝的魅力，詳情可持續關注「桃園神社_昭和拾參」官網臉書。

圖／桃園神社文化園區提供

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桃園神社文化園區

．開放時間：周二至日（含國定假日）09:00-18:00

．地點：桃園市桃園區成功路三段200號

．鯉魚流光祭り：2024/04/20~2024/09/01