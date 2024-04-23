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網美照免費狂拍！ 全台最大「千坪花園」重新開放　5月初最佳玫瑰賞花期、湖濱療癒森林逛不完

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝雅聞湖濱療癒森林臉書、Martin Chen授權
圖／翻攝雅聞湖濱療癒森林臉書、Martin Chen授權

終於等到了！ 呼聲超高、號稱全台最大玫瑰森林主題園區重新開放，台南後壁新景點「雅聞湖濱療癒森林」，歷經一個多月的整修工程後，即日起全面重新開放，同時帶來賞花族最愛的好消息，眾所矚目的千坪玫瑰花最美欣賞期就落在5月初！

圖／Martin Chen授權
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雅聞觀光工廠斥資10億元打造的全新力作「雅聞湖濱療癒森林」，自今年2月初起試營運之後，過了一個月官方決定暫時休園，在大家殷殷期盼下重新開園日終於來臨，園區自4/20起重新開園，一樣免門票就能入園欣賞，讓愛花人都興奮了起來。

圖／翻攝雅聞湖濱療癒森林臉書
圖／翻攝雅聞湖濱療癒森林臉書

雅聞旗下的第5家觀光工廠，佔地約1萬5千坪，除了有一座3千多坪的化妝品工廠，園區規劃了「脈輪玫瑰花園、法式玫瑰花園、熱帶雨林森林、古典玫瑰花園花園」等四大主題區，直接免費讓你逛到腳痠也逛不完。

圖／Martin Chen授權
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圖／翻攝雅聞湖濱療癒森林臉書
圖／翻攝雅聞湖濱療癒森林臉書

必拍亮點有「千坪玫瑰園」走在浪漫氣氛玫瑰隧道裡能看見各式顏色與品種的玫瑰花、有如「南部小人國」歐風泥作小屋，神還原的莎士比亞夫人故居，熱帶雨林造景的水漾森林小水池，一轉身處處都是拍不完的美景，快來規劃一趟美拍小旅行吧！

圖／Martin Chen授權
圖／Martin Chen授權

圖／Martin Chen授權
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雅聞湖濱療癒森林
地址：台南市後壁區上茄苳里12之66号(可直接導航：雅聞湖濱療森林)
電話:06-6882888
營業時間：08:30-17:00

圖／翻攝雅聞湖濱療癒森林臉書
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圖／翻攝雅聞湖濱療癒森林臉書
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