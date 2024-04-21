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康乃馨都開好了！母親節帶媽咪來 親子旅遊私房夯點集結「7種絕美花田」 多色康乃馨滿開最應景
康乃馨都開好了！即將迎接5月母親節，位於彰化田尾的知名景點「董家花田」的滿滿康乃馨提早盛開，園區內還有千日紅、鼠尾草、馬纓丹、向日葵、海棠、矮牽牛等花種可欣賞，繽紛賞花一站式看到飽。
帶媽咪放鬆！彰化田尾的「董家花田」是不少人親子旅遊的口袋名單，由於氣候關係，今年的「康乃馨花田」提早滿開，不同色階的桃紅、粉橘花朵妝點整片花田，絕對是時下最應景最奪目的熱門景點。除了代表母愛的康乃馨外，園內的千日紅、鼠尾草、馬纓丹、向日葵、海棠、矮牽牛等共多達7種花海齊聚，統統一覽無遺，絕美景緻賞到飽。
此外，園區內也有足球、平衡車、釣魚、沙坑的趣味遊樂設施，不論是媽咪放鬆還是小孩放電都能滿足。玩累了或餓了，還有全天候供應餐飲，包含各式義大利麵、燉飯披薩和點心飲料，網友分享餐點好吃不馬虎，門票內還附有餐飲50元抵用券，CP值又更高了。
特別一提的是，董家花田全票100元，年滿65歲以上或田尾鄉民出示證件可享半票50元。正逢母親節，不妨趁著百花齊放，帶著媽咪衝一波。
董家花田
地址：彰化縣田尾鄉光復路四段161號
營業時間：平日10:00-18:00、假日9:30-18:30（週二、三公休）
門票：全票100元、65歲以上及田尾鄉民半票50元（購票前出示證件）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063792052135
備註：最後入園及點餐時間為17:00、餐飲全天候供應；購票有抵用券50元可折抵餐飲；備有免費停車場；請遵守入園規則
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