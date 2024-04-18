童話美景最後倒數！ 嘉義粉嫩紫「藍花楹愛心樹」夢幻爆表 假日漫步全台最長紫色花道

夢幻美拍景點別錯過了！ 每年4月春季必賞唯美迷人的浪漫藍花楹，快來嘉義知名景點800公尺長「藍花楹隧道」，欣賞絕佳盛放的巨大紫色「藍花楹愛心樹」，漫步走一回全台最長紫色花道，最後花期大約只剩一週，賞花迷快把握機會衝了！

圖／IG@molly888666授權

每年4、5月是藍花楹盛開時節，在嘉義市圓林仔社區的盧山橋防汛專用道兩旁，種了一整排的藍花楹，淺紫色的小花隨風搖曳，部分高大的花樹能高達10公尺以上，大家必得找找看一棵充滿童話氛圍感的「巨型紫色愛心樹」。

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目前藍花楹隧道花期約只剩下一週時間，遊客假日可前來沿著牛稠溪漫步，或是站在防洪堤岸上，邊散步邊賞花。同時提醒大家賞花拍照時需小心往來車輛、注意自身安全。

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藍花楹隧道

．地址：嘉義市圓林仔社區盧山橋防汛專用道

．Google導航「藍花楹隧道」