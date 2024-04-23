新劇《不夠善良》美景拍攝地曝光！ 訂位電話響不停 餐廳仍在整修中「5/15開幕」

由金鐘導演徐譽庭編導的台劇《不夠善良的我們》，播出兩週，其中4大要角林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東引劇迷討論熱絡外，劇中出現的絕美山中餐廳，實際地點竟不是在山上，而是台北市大安區杭州南路上的「樂埔町 Leputing」，餐廳曝光後意外引發劇迷討論，紛紛表示想打卡朝聖！

圖／翻攝不夠善良的我們臉書

《不夠善良的我們》小編日前在粉專透露，當初場景組為尋找一間符合蔡淑臻飾慶芬嫂嫂的名家品味，又能在氛圍靜謐唯美的山水庭園造景餐廳中，凸顯蔡淑臻與林依晨姑嫂過招的劍拔弩張氛圍，花費好大的力氣，導演徐譽庭才想起之前和編劇呂蒔媛去過這一間鬧中取靜的餐廳。

圖／翻攝不夠善良的我們臉書

隸屬時藝多媒體集團旗下的「樂埔町 Leputing」，業者回應因為《不夠善良的我們》一劇爆紅，餐廳收到了許多搶先預約的要求，「為了環境修繕、木造房舍防蟲害，將傢俱、菜單、器具等調整，之後將有些許變化」，並提及「目前整修中，餐廳預計5/15才開幕，即日起則可開放5/16之後電話與網路訂位。」

圖／翻攝樂埔町 Leputing臉書

圖／翻攝樂埔町 Leputing臉書

靜謐唯美的樂埔町，由資歷深厚的主廚蔡昀諺領軍，重新整修的餐廳除了有些微的新樣貌，也將推出新一季菜單，以匯聚台灣在地優質食材做成的西式創作料理設計，並融入一點日式和風元素。午餐訂位時間提供11:30及12:30兩個時段，1,980元起/位；晚餐訂位時間提供18:00及19:00時段，3,280元起/位(售價需另收10%服務費)。

圖／翻攝樂埔町 Leputing臉書

樂埔町 Leputing

地址：台北市大安區杭州南路二段67號(近捷運古亭站六號出口)

訂位電話：02-23951689

營業時間：每週二公休