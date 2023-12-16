高12米「粉紅聖誕樹」現身！ 2023宜蘭聖誕月「燈車遊行」報佳音 還有聖誕老公公踏浪送禮

今年宜蘭的冬天不一樣！ 「2023 蘭陽歡樂迎耶誕」在宜蘭縣議會紅磚廣場上閃耀，將傳統耶誕角色結合海洋元素，打造出前所未有的海洋風耶誕節，看見了踩著衝浪板耶誕老公公，乘風破浪送來溫暖！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「2023蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，即日起至113年2月25日止，每晚五點半至十點亮燈，聖誕樹燈光音樂秀每小時一場。最吸睛的是廣場上，高12米聖誕樹閃著彩色星星光芒的粉紅聖誕樹，一旁還有身高8米的耶誕老公公，揹上禮物袋踩著衝浪板，乘風破浪來到宜蘭發送溫暖。

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麋鹿坐在禮物盒上，使用梗枋漁港，友善海洋漁獲的一支釣釣法，保育及永續利用海洋生態系，以及身高約6米的薑餅人，在宜蘭名產奶凍捲薑餅屋樂園中，增添耶誕的歡慶氛圍。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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宜蘭縣政府再度辦法「2023愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動，12月20日～23日分別於羅東鎮、南澳鄉、宜蘭市、頭城鎮及員山鄉一同串連的6輛聖誕主題燈車報佳音遊行，除了12月16日於宜蘭市市民之森廣場舉辦「聖誕市集13:30-21:00」與「聖誕音樂晚會19:00-21:00」，最終於12月24日平安夜當天19：00-21：30，在宜蘭運動公園體育館前舉辦「聖誕音樂晚會」與「聖誕市集」。

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2023 蘭陽歡樂迎耶誕

燈飾展示時間：2023/12/04 - 2024/02/25 每晚 17:30-22:00

音樂燈光秀時間：17:30 / 18:30 / 19:30 / 20:30 / 21:30

地址：宜蘭市中山路一段399號 (宜蘭縣議會旁廣場)

停車：宜蘭縣議會停車場、宜蘭縣政府停車場

★聖誕燈車遊行時間：

一、羅東鎮聖誕燈車與表演團體遊行慶典 時間：12月20日(星期三) 18：30

二、南澳鄉聖誕燈車遊行慶典 時間：12月21日(星期四) 17：00

三、宜蘭市聖誕燈車與表演團體遊行慶典 時間：12月22日(星期五) 18：30

四、頭城鎮與員山鄉聖誕燈車遊行慶典 時間：12月23日(星期六) 頭城18：30、員山20：00