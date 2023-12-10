千人踩街快把握！ 高6米5泡湯大巨人再現「2023冬戀蘭陽溫泉季」 加碼TOP 10宜蘭美食、溫泉旅展抽大獎

冬季必來泡湯暖身心！ 礁溪溫泉蟬聯臺灣好湯，為熱鬧迎接「2023冬戀蘭陽溫泉季」，打造炫麗燈飾、溫泉主題花車、民眾踩街活動、溫泉美食旅展等，於本週末重頭戲登場！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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今年以高6米5的礁溪泡湯大巨人，身穿宜蘭染的服裝，來到湯圍溝以「溫泉迷幻派對」為主題，更在入口處打造高6米5、寬12米的花卉隧道，高4米4的大型孤挺花裝置等，今年透過花卉、炫彩等元素延伸，當夜晚來臨持續散發出綺麗的光芒，成為充滿迷幻又多彩的DISCO PARTY。「湯圍溝溫泉公園」燈飾即起展至2023年02月25日，每晚17:30至23:00點亮礁溪。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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把握最後一天的「歡樂小踩街表演」，由溫泉季的主題花車、偶車及熱情奔放的舞團舞姿與遊客們同歡；還有由地方觀光產業、宜蘭TOP 10好食好物及頭城五漁鐵美食節獲選店家共同參展「溫泉美食旅展」。民眾只要單張發票收據消費滿500元，即可至服務台兌換紀念品，且消費滿1,000元還可參加抽獎，獎項包含五星飯店住宿券、餐券、泡湯券、紀念品等多項限量大獎。

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【2023冬戀蘭陽溫泉季】

展示地點：湯圍溝溫泉公園

展示時間：即日起至2024/2/25，每晚17:30至23:00

地址︰宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段53號(奕順軒對面)

2023冬戀蘭陽溫泉季『歡樂小踩街』

時間：12/9、12/10 19:00-20:00 (17:00-21:00 交通管制)

踩街路線：仁愛路→德陽路→礁溪路

2023冬戀蘭陽溫泉季『溫泉美食旅展』

時間：至12/10 17:00-21:00 湯圍溝溫泉公園旁徒步區

活動官網：www.yilanhotspring.com.tw

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