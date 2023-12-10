快訊

英王室耶誕賀卡照公開！威廉一家穿襯衫走休閒風 網見1特點驚：10歲喬治長好快

徐若瑄驚爆離婚 細數9年婚夫妻歷經4大風波

亞錦賽／2.2萬人見證台日爭冠 還不是台灣棒球史上最多觀眾戰役

千人踩街快把握！ 高6米5泡湯大巨人再現「2023冬戀蘭陽溫泉季」 加碼TOP 10宜蘭美食、溫泉旅展抽大獎

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

冬季必來泡湯暖身心！　礁溪溫泉蟬聯臺灣好湯，為熱鬧迎接「2023冬戀蘭陽溫泉季」，打造炫麗燈飾、溫泉主題花車、民眾踩街活動、溫泉美食旅展等，於本週末重頭戲登場！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

今年以高6米5的礁溪泡湯大巨人，身穿宜蘭染的服裝，來到湯圍溝以「溫泉迷幻派對」為主題，更在入口處打造高6米5、寬12米的花卉隧道，高4米4的大型孤挺花裝置等，今年透過花卉、炫彩等元素延伸，當夜晚來臨持續散發出綺麗的光芒，成為充滿迷幻又多彩的DISCO PARTY。「湯圍溝溫泉公園」燈飾即起展至2023年02月25日，每晚17:30至23:00點亮礁溪。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

把握最後一天的「歡樂小踩街表演」，由溫泉季的主題花車、偶車及熱情奔放的舞團舞姿與遊客們同歡；還有由地方觀光產業、宜蘭TOP 10好食好物及頭城五漁鐵美食節獲選店家共同參展「溫泉美食旅展」。民眾只要單張發票收據消費滿500元，即可至服務台兌換紀念品，且消費滿1,000元還可參加抽獎，獎項包含五星飯店住宿券、餐券、泡湯券、紀念品等多項限量大獎。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【2023冬戀蘭陽溫泉季】

展示地點：湯圍溝溫泉公園

展示時間：即日起至2024/2/25，每晚17:30至23:00

地址︰宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段53號(奕順軒對面)

2023冬戀蘭陽溫泉季『歡樂小踩街』

時間：12/9、12/10 19:00-20:00 (17:00-21:00 交通管制)

踩街路線：仁愛路→德陽路→礁溪路

2023冬戀蘭陽溫泉季『溫泉美食旅展』

時間：至12/10 17:00-21:00 湯圍溝溫泉公園旁徒步區

活動官網：www.yilanhotspring.com.tw

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

延伸閱讀：

2023礁溪溫泉燈花季打造「溫泉之光」！ 享受美人湯免費泡腳+4大璀璨燈區浪漫拍不停

「巨無霸可頌」比臉大！ 宜蘭唯美「奶油麵包旗艦店」秒飛南法歐風 早午餐、下午茶、甜點伴手禮 一次蒐羅超滿足

溫泉 礁溪 公園 旅展 踩街

相關新聞

千人踩街快把握！ 高6米5泡湯大巨人再現「2023冬戀蘭陽溫泉季」 加碼TOP 10宜蘭美食、溫泉旅展抽大獎

千人踩街快把握！ 高6米5泡湯大巨人再現「2023冬戀蘭陽溫泉季」 加碼TOP 10宜蘭美食、溫泉旅展抽大獎

山豬窟休閒農業區　原生奇花異草自然探險

山豬窟位於大武鄉南興村巴塱衛山一處水源地，早年常見山豬群聚戲水而得名，已轉型為山豬窟休閒農業區，如今山豬少見，獼猴張狂。

太可愛了！宜蘭日式風格咖啡廳「一人喫茶店」 窯烤pizza只有週末限定

udn走跳美食／水晶 羅東有一家很可愛的日式咖啡廳「一人喫茶店」，刷到這家ig的時候就立馬決定一定要去這家，太可愛了，看起來是日式昭和復古風格咖啡廳，在店裡就有個窯烤爐，可惜pizza只有週末才

宜蘭巷內咖啡廳！專業自家烘豆，手沖咖啡每季更換豆品

座落於宜蘭羅東夜市巷弄內的專業咖啡廳，以兩層樓落地窗設計及優雅氣質的室內空間吸引許多顧客前來探訪，品牌主打自家烘焙的多種咖啡豆，每季都會推出不同莊園及國家的豆子，讓咖啡愛好者能嚐試到各種獨特風味。

超大盤海鮮炒麵只要100元！GOOGLE評價3000多則、高達4.7顆星的宜蘭海鮮料理餐廳推薦

udn走跳美食／小咪 宜蘭頭城美食推薦，在頭城北關海潮公園走走逛逛，看完鬼斧神工的一線天之後就要準備覓食啦，其實北關海潮公園已經離市區有點距離，我們決定往北走，去大溪漁港吃海鮮，在大溪漁港觀光魚

花蓮鳳林單車慢遊！景點、美食、體驗、住宿懶人包先收

花蓮鳳林過去是生產菸草的重鎮，街道仍保留棋盤式的規劃，也有全台保存最完善的菸樓聚落。除了有獨特文化和城市景觀，花蓮鳳林以主打「慢食」和「慢活」的條件，成為國際慢城組織會員。踏上單車，放慢你的旅行時速，走進國際慢城的生活節奏，慢慢吃、慢慢玩。小編為你精選了花蓮鳳林單車遊必去的10大景點與美食推薦，慢慢地看下去吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。