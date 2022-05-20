大自然療癒人心！ 桃園復興鄉周邊景點&慢遊拉拉山神木群　景觀奇特美不勝收

跟著 CaCa 去哪裡 於 2022-04-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 基國派老教堂、ZOO ZOO 假期、巴陵大橋。 復興區是桃園市境內唯一的山地區，位於石門水庫上游之重要集水區，更是北部橫貫公路之起點，自然景觀奇特，民風純樸，觀山資源極為豐富，尤其北部橫貫公路沿線風景，美不勝收，春天有滿山滿谷的粉紅櫻花，6月～8月香甜水蜜桃🍑季節，秋天楓葉🍁紛飛，遠離都市塵囂，大自然療癒人心非它莫屬。

基國派老教堂 | 30 分鐘

基國派教堂是復興區尚存第7座石造老教堂⛪️，以通往天堂之鑰🔑為設計概念，是建築保存中最為完整，同時承襲19世紀蘇格蘭長老會教堂的形制，建築取自蝙蝠洞天然石材，距今已超過50年歷史，莊嚴的老教堂，整修後外型仍帶有異國的神秘感！ 大家看到「基國派」這個詞一定會很好奇，以為是翻譯名詞，其實它是由泰雅族語音譯過來的，也有人稱「讀阿法」(tuba)，為復興鄉泰雅族部落的一支。 🈺️營業時間 24小時

ZOO ZOO 假期 | 1 小時

Zoo Zoo 假期-位於復興鄉台七線12.5K上，前身應該是類似賣土產休息區，室內&室外空間寬敞，老闆接手翻新才有現在這個美式公路復古風格樣貌，從山路彎上來實在夠顯眼，前面就有一片大空地可以停車，很方便! 餐點選了窯烤夏威夷pizza🍕🍕、海鮮燉飯🥘、薯條🍟、一壺綠色草本薄荷茶🫖，每樣都很美味哦！薯條脆度100不油膩，大推草本茶深得我心，可以回沖，舒服回甘的口感讓人像暢遊在大自然之中。 用完餐點後到處參觀每一個小角落都是攝影棚📹，西部鄉村風格、工業風一網打盡。 🈺️營業時間 週一～週日 上午10:30～下午6:00

巴陵大橋 | 20 分鐘

巴陵大橋橫越大漢溪兩端，少女心粉紫色的外觀，為前往水蜜桃原鄉的必經大橋。 巴陵（泰雅語：Balung，意為「巨木」），地處北橫公路中點，依海拔高度分為上、中、下巴陵，居民多為原住民泰雅族。 🈺️營業時間 24小時

拉拉山雲棧小吃店 | 2 小時

由一對泰雅族原住民夫婦經營的餐廳（一樓）和小木屋民宿（二樓），雙人套餐有兩菜一湯，和一隻馬告甕仔雞（套餐$1000），另外再加點鐵板山羌肉（養殖的）燴飯套餐（$300）。 甕仔雞可以提前打電話預約，到了直接享用不用等，馬告調味加上木頭🪵熏烤多汁、彈牙美味的雞肉，讓人讚不絕口👍，雞肉加上雞油拌飯，貪吃的我了多吃了一碗飯（摸肚）。 🈺️營業時間 週一到週五 上午10:00～下午6:00 週六 下午3:30～晚上7:00 週日 上午10:00～晚上7:00

拉拉山神木群步道 | 2 小時

拉拉山位處桃園市復興區北橫公路上，位於桃園市復興區和新北市烏來區交界，屬於國有林自然保護區，是「全台面積最大的紅檜森林」！拉拉山原意是「美麗的山」，泰雅族語「R’ra」的意思是「眺望」，在這裡眺望獵物，防禦外敵的地方。 來拉拉山，一定要走訪拉拉山巨木群步道，巨木群步道擁有75公頃千年巨木林區，海拔約在1,500公尺到2,130公尺間，這裡有24棵拉拉山巨大紅檜，密集度超級高！從最年輕500歲到2,800歲的巨木都有，步道平緩好走，很適合各年齡層的旅客來走訪，走在步道上，大口呼吸森林的芬多精。 ⚠️小秘訣 進入神木區請先從22號神木開始往上走，從5號神木下來，如果順序相反，5號神木是無止盡的上坡天梯，會比較消耗體力哦！ 🈺️營業時間 早上6:00～下午5:00 門票🎫免費🆓 國家公園🈲️🚫攜帶寵物

上巴陵觀景臺 | 30 分鐘

上巴陵觀景台位於上巴陵最熱鬧的商店街前（唯一的7-11），旁有復興鄉上巴陵派出所、停車場及整排的商店街，來到上巴陵一定要停下腳步在此歇息，遠眺美景。 🈺️營業時間 24小時

西村 | 10 分鐘

宜蘭縣大同鄉與桃園市復興區的界碑所在位置，也是北橫公路路面比較寬廣的地段，午後常因潮濕低溫之故起霧，與濃霧襯托後，有種迷霧森林之神秘感。 🈺️營業時間 24小時

明池國家森林遊樂區 | 1 小時

明池國家森林公園是北橫明珠，湖光山色美極了，尤其夏天是著名的避暑勝地，入山後氣溫平均低於平地10度左右，清晨與晚上溫差特別大，到明池時我已經穿上了大衣🧥外套了，沿著湖畔步道環湖一圈不用一小時，最後蕨園森林步道通往出口，漫步在高大的林木之中，大口呼吸著芬多精。 🈺️營業時間 週一～週日 上午8:00～下午4:30 門票🎫 全票 平日價格:八折優惠NT$95 假日價格: NT$120 兒童票 價格: NT$60 • 年齡12歲以下 • 身高150公分以下

巴陵鐵塔 | 30 分鐘

位於復興區巴崚國小上方，海拔1314公尺處興建的「巴陵鐵塔」有著浪漫的「一生一世」之寓意，而這裡的原址曾是日本人戒備森嚴的巴崚山馬崙砲台，為日至時期重要的戰略位置，此區域曾發生多起泰雅族英勇抗日的事蹟。 🈺️營業時間 24小時 晚上6:00～晚上10:00點燈💡

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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