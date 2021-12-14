「台版冰島藍湖」超夢幻！　享受山野「鳩之澤溫泉」 全台唯一美麗藍色溫泉

【圖／文：行遍天下】

鳩之澤溫泉位在宜蘭太平山國家森林遊樂區裡，因為泉水富含礦物質，經氧化沉澱後，呈現淡淡藍色，是全台唯一的藍色溫泉，十分夢幻，也讓鳩之澤溫泉有台版冰島藍湖的美稱。

▲藍色溫泉超夢幻！鳩之澤溫泉被譽為台版冰島藍湖，裸湯置身森林中。（圖片提供：羅東林管處）

鳩之澤舊名「燒水」，是「地熱溫泉」之意，其實鳩之澤的泉源就位於2,200公尺深處的地熱。日治時期太平山是台灣重要林場，在這裡工作的日本伐木工人興建溫泉浴室，讓泡湯成為伐木生活中難得的享受。過去日本人稱為「鳩澤溫泉」，1969年更名為「仁澤溫泉」，2006年回復「鳩之澤」原名。

目前鳩之澤溫泉的泡湯設施有露天SPA池、男女裸湯區和湯屋。其中露天SPA池是把颱風帶來的巨大溪石鑿洞，變成旅人可以泡進其中的特別石頭湯。而男女裸湯區和湯屋環境清幽，讓旅人可以邊泡湯、邊享受翠林幽谷中鳥鳴聲縈繞的氛圍。雖然SPA池和裸湯因為防疫尚未開放，但園區內特別的石頭風格湯屋也能讓旅人享受私密性的浸浴。

▲SPA池一座座大石塊，裡頭可以坐進人泡湯，目前尚未開放。（圖片提供：羅東林管處）

▲目前僅開放石屋湯屋，供旅人享受泡湯樂。（圖片提供：羅東林管處）

這裡還有兩座火山噴泉狀的煮蛋槽，終年冒出滾滾濃煙的炙熱溫泉，因此煮蛋時要特別小心，這裡還有賣玉米，煮前要先租借竹籃，放進蛋和玉米後，再放進煮蛋槽裡。煮熟時超燙，要移到冷卻池降溫，才比較方便食用。泡湯前，也可以先越過橫跨多望溪的多望吊橋，到鳩之澤自然步道走走，享受森林浴後，再來場溫泉浴。

▲租借竹簍到煮蛋槽享受美味的溫泉現煮食材是泡完湯最棒的享受。（圖片提供：羅東林管處）





溫泉TIPS

鳩之澤溫泉屬於弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，泉質清澈無臭，洗後肌膚會有滑潤感，養顏美容，有「美人湯」之稱，也能消除運動後產生的肌肉酸痛。





景點資訊

鳩之澤溫泉

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

電話：03-980-9603

時間：09:00-19:00

網址：tps.forest.gov.tw

消費：太平山國家森林遊樂區門票全票假日200元、非假日150元；10-3月湯屋700元，每節50分鐘。

防疫比照中央規定隨時調整。