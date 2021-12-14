快訊

英特爾基辛格盛讚台積電成就 強調續打造全球製造網絡

Omicron入侵恐回到三級警戒 醫師呼籲：別打AZ了！打了也是白打

「台版冰島藍湖」超夢幻！　享受山野「鳩之澤溫泉」 全台唯一美麗藍色溫泉

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

鳩之澤溫泉位在宜蘭太平山國家森林遊樂區裡，因為泉水富含礦物質，經氧化沉澱後，呈現淡淡藍色，是全台唯一的藍色溫泉，十分夢幻，也讓鳩之澤溫泉有台版冰島藍湖的美稱。

▲藍色溫泉超夢幻！鳩之澤溫泉被譽為台版冰島藍湖，裸湯置身森林中。（圖片提供：羅東林管處）
▲藍色溫泉超夢幻！鳩之澤溫泉被譽為台版冰島藍湖，裸湯置身森林中。（圖片提供：羅東林管處）

鳩之澤舊名「燒水」，是「地熱溫泉」之意，其實鳩之澤的泉源就位於2,200公尺深處的地熱。日治時期太平山是台灣重要林場，在這裡工作的日本伐木工人興建溫泉浴室，讓泡湯成為伐木生活中難得的享受。過去日本人稱為「鳩澤溫泉」，1969年更名為「仁澤溫泉」，2006年回復「鳩之澤」原名。

目前鳩之澤溫泉的泡湯設施有露天SPA池、男女裸湯區和湯屋。其中露天SPA池是把颱風帶來的巨大溪石鑿洞，變成旅人可以泡進其中的特別石頭湯。而男女裸湯區和湯屋環境清幽，讓旅人可以邊泡湯、邊享受翠林幽谷中鳥鳴聲縈繞的氛圍。雖然SPA池和裸湯因為防疫尚未開放，但園區內特別的石頭風格湯屋也能讓旅人享受私密性的浸浴。

▲SPA池一座座大石塊，裡頭可以坐進人泡湯，目前尚未開放。（圖片提供：羅東林管處）
▲SPA池一座座大石塊，裡頭可以坐進人泡湯，目前尚未開放。（圖片提供：羅東林管處）

▲目前僅開放石屋湯屋，供旅人享受泡湯樂。（圖片提供：羅東林管處）
▲目前僅開放石屋湯屋，供旅人享受泡湯樂。（圖片提供：羅東林管處）

這裡還有兩座火山噴泉狀的煮蛋槽，終年冒出滾滾濃煙的炙熱溫泉，因此煮蛋時要特別小心，這裡還有賣玉米，煮前要先租借竹籃，放進蛋和玉米後，再放進煮蛋槽裡。煮熟時超燙，要移到冷卻池降溫，才比較方便食用。泡湯前，也可以先越過橫跨多望溪的多望吊橋，到鳩之澤自然步道走走，享受森林浴後，再來場溫泉浴。

▲租借竹簍到煮蛋槽享受美味的溫泉現煮食材是泡完湯最棒的享受。（圖片提供：羅東林管處）
▲租借竹簍到煮蛋槽享受美味的溫泉現煮食材是泡完湯最棒的享受。（圖片提供：羅東林管處）

　

溫泉TIPS

鳩之澤溫泉屬於弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，泉質清澈無臭，洗後肌膚會有滑潤感，養顏美容，有「美人湯」之稱，也能消除運動後產生的肌肉酸痛。

　

景點資訊

鳩之澤溫泉

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

電話：03-980-9603

時間：09:00-19:00

網址：tps.forest.gov.tw

消費：太平山國家森林遊樂區門票全票假日200元、非假日150元；10-3月湯屋700元，每節50分鐘。

防疫比照中央規定隨時調整。

溫泉 泡湯 SPA

延伸閱讀

湖光山色＋名湯！5處溫泉飯店推薦　到北投、蘇澳、泰安、谷關、日月潭泡湯忘憂

台南有「台灣第一溫泉」及「美人湯」 連5年獲考評績優

影／太平山好天氣放晴 地面結霜「披白紗」美翻

2022最新溫泉地圖 16大溫泉區讓壯世代「泡湯養生旅遊」一次滿足

相關新聞

「台版冰島藍湖」超夢幻！　享受山野「鳩之澤溫泉」 全台唯一美麗藍色溫泉

鳩之澤溫泉位在宜蘭太平山國家森林遊樂區裡，因為泉水富含礦物質，經氧化沉澱後，呈現淡淡藍色，是全台唯一的藍色溫泉，十分夢幻，也讓鳩之澤溫泉有台版冰島藍湖的美稱。

宜蘭2大「山水畫仙境」美瘋！礁溪三層坪農塘爆紅、明池落羽松靜謐解憂

隨著天氣轉涼，全台各地悄然迎來落羽松變色的唯美季節。除了中南部的熱門景點，宜蘭礁溪近期有處新秘境，階梯式的潺潺流水搭配金黃美景免費開放，壓倒性的美度吸引大批人潮朝聖，然而爆紅後引發亂象導致地主不滿，今

一起睡在田中央！ 8間宜蘭超療癒「稻田系」民宿　與大自然共度好愜意

宜蘭一直都是熱門的旅遊首選，本篇文收錄了宜蘭絕對不可以錯過的「稻田系」民宿，除了被一片綠意包圍、享受陽光的喚醒外，還可以躺在房間裡看閃爍的星空，就是要讓你只想待在房間裡好好放空，享受與大自然共度的美好愜意時光。

溯溪實在太好玩！ 台東「桑樹溪水樂園」水質清澈透明、「金峰野溪溫泉」滿天星光燦爛

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-10-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 松山機場、六吋盤早午餐-台東新生店、大南溪。 近幾年來由於疫情😷的影響不能出國，台東已變成後花園了，休假大部分都在平日說走就走的小旅行已經是家常便飯，探訪朋友&走走私房景點，亦或睡到自然醒找個地方吃飯發呆已是生活日常，才發覺先前生活步調實在太緊湊，身體承受的勞累，對於休息需求已經只求睡飽&吃飽，趁這個機會讓自己好好沈澱下來，慢慢遊

宜蘭7家頭城、礁溪「蔥油餅」推薦！阿伯炸蛋蔥油餅不膩口　爆漿三星蔥多餅冷了也好吃

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 來到宜蘭遊玩當然不可以錯過在宜蘭很有名的蔥油餅，這可是在宜蘭必吃的熱食點心，沒吃過蔥油餅可別說你到過宜蘭走跳喔！畢竟宜蘭的三星蔥實在太有名而且真的超香超

想在台東都蘭過日子！造訪台11線上最有趣的路邊攤　在海灘吹海風拾撿漂流木

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-11-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。