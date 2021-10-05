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賴瑟珍看台灣／理想大地打造養生度假區 實現退休樂齡生活

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連續多年獲得「台灣最美飯店」殊榮。　圖：理想大地度假飯店／提供
連續多年獲得「台灣最美飯店」殊榮。　圖：理想大地度假飯店／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示：民國5－60年代，理想牌棒棒爐、彩色鍋、流理台紅遍台灣半邊天，創辦人梁清政先生賣掉了理想工業公司，傾畢生之力，花3年向300多個地主買地，整合花蓮壽豐鄉200多公頃土地投資理想大地。走遍全世界各地的梁清政追求「理想」的精神，讓他選擇了世界知名的WAT&G團隊規劃設計，透過「綠飯店」概念，讓理想大地不僅成為花蓮的地標性飯店，更是唯一入選全世界百大（100 HOTEL＋RESORT）的度假飯店。

成功不是偶然，成功也不是一蹴可及的，跟隨父親腳步，父親的艱辛都看在眼裡的梁愛迪，在赴瑞士學習旅館管理後，擔任渡假飯店副董事長。他延續父親要讓客人「驚嘆、歡樂、感動」的理想，帶領同仁努力以赴，從目前理想大地的住客約有7成都是老客人，就可以看出顧客對理想大地的忠誠度。 梁愛迪更進一步把飯店變成生活產業，推廣「理想生活模式」，飯店的蜂巢糕、蛋黃酥、客房的寢俱都在網路上熱賣。

下一個階段，梁愛迪認為理想生活必須兼顧老中青三代，未來園區將朝養生村的構想規劃，也將聯合壽豐門諾醫院和立川農場，朝與地方共好共和，理想生活度假基地的目標將觸手可及。

60年代的主婦應該都不曾忘記「理想牌瓦斯爐、彩色鍋」，而這個發明正是理想大地度假飯店的董事長梁清政，帶領台灣人創造現代化居家生活。現在兒子梁愛迪接棒，更是延續「理想生活、生活理想」的理念，建設度假飯店之後，下一階段將發展商店街區和養生度假區，讓老中青三代，全年齡層的客人都是理想大地的目標客群。

▲（左起）台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、理想大地度假飯店副董事長梁愛迪。　圖：理想大地度假飯店／提供
▲（左起）台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、理想大地度假飯店副董事長梁愛迪。　圖：理想大地度假飯店／提供

聘請W.A.T.G.設計公司規劃 Marriott萬豪集團管理

獲獎無數的理想大地度假飯店，是梁清政用自己熱愛的西班牙式風格及自然風格來建造理想大地；用自己心愛的藝術品、傢俬裝置現場；讓3個兒子分別自歐洲美國、日本學習最好的專業，返國執行。其中一位兒子梁愛迪，現任度假飯店副董事長，就特別遠赴瑞士學習飯店管理，進而將所學所見運用在職場上，更曾任選為花蓮觀光旅館公會理事長，持續為花蓮的旅館業注入心血。

▲梁清政用自己熱愛的西班牙式風格及自然風格來建造。　圖：理想大地度假飯店／提供
▲梁清政用自己熱愛的西班牙式風格及自然風格來建造。　圖：理想大地度假飯店／提供

▲另闢新腹地發展商店街區和養生度假區。　圖：理想大地度假飯店／提供
▲另闢新腹地發展商店街區和養生度假區。　圖：理想大地度假飯店／提供

理想大地度假飯店副董事長梁愛迪表示，理想大地從創立之初，就希望能找專業的人來做專業的事。所以在規劃設計時，就請了全世界最棒的W.A.T.G.設計公司來做規劃設計。之後，再加請現在也是全世界最大旅館管理集團Marriott萬豪集團來管理旅館，透過專業團隊和和設計師從初期規劃的討論，到後面來做開業前的準備，一直到落成之後把飯店交給我們，然後一直經營至今。從設計師，管理者和業主共人認為最重要的策略就是要有特色！並彙集景觀、交通、室內設計、河道、遊樂、商店、燈光等20家最好的規劃團隊齊力闢建，所呈現出來的結果令人滿意，無論是河道、建築及精湛的服務、最棒的硬體和軟體，都讓客人驚嘆！歡樂！感動！

300張權狀3年定案 創造讓人感動的度假天堂

梁愛迪回想2002╱7月，父親梁清政創辦了理想大地度假飯店，成為台灣度假飯店旅遊的始祖。然而買理想大地這塊地，卻是幾經波折，他一個人面對300多人，足足320個地主，也就是有300多張權狀，前前後後買了3年才定案。當時的土地是一塊一塊拼湊起來的，共有250公頃，像拼圖一樣一塊一塊拼出來，現在在大廳模型的旁邊就有一甲一甲畫出來的理想大地佔地圖型，那時每天和原土地所有者商量、周旋，因為如果沒有湊足足夠大的土地，就沒有辦法創造出讓人驚嘆、歡樂、感動的度假天地，這是當時的理想，持續到20年後的今天。

而現在的理想大地結合了花蓮在地元素與生態環境，旅客可以搭乘環保遊艇環湖2.2公里暢遊園區，白天、夜晚可感受不同的景致，可盡情大口吸收園區的森林負離子，及飽覽河道生態美景，還有豐之谷竹筏生態導覽、田園窯烤麵包DIY、獨木舟、釣魚、射箭等多項飯店活動可供玩樂；晚上還有星空電影院夜間播放，非常適合旅客來長住，體驗純淨的身心靈之旅。

▲豐之谷竹筏生態導覽，還可以餵食可愛的水鴨。　圖：理想大地度假飯店／提供
▲豐之谷竹筏生態導覽，還可以餵食可愛的水鴨。　圖：理想大地度假飯店／提供

創造「理想生活模式」 讓用的、吃的、看的都帶回家

在理想大地度假飯店在落成之初，就已經著手創造「理想生活模式」，希望來訪的客人能把在理想大地的生活形態帶回到家裡。所以，從很早之前理想大地就在花蓮市有「理想店舖」販賣生活用品和糕點等產品，到現在北部如桃園市、台北市各個商場都有在販售理想大地的商品。就是希望「理想生活，生活理想」客人能把在這邊用的、吃的、看的都帶回家。

梁愛迪表示，理想大地最著名的就是招牌蜂巢糕，採用來自花蓮純正天然的百花蜂蜜為素材，以西班牙傳統蒸烤的方式烘培，在疫情期間理想大地更加倍努力在糕餅類的銷售，例如理想杏仁菠蘿蛋黃酥，不但獲得經濟部台灣餅創意大獎外，在中秋節就銷售上獲得佳績，還有之前理想大地在網路上推廣客房內的寢俱，光一個晚上就上千人的討論和之後引發接近百萬的團購，更有網友說沒有理想大地的枕頭，都會睡不好。

▲理想杏仁菠蘿蛋黃酥獲得經濟部台灣餅創意大獎。　圖：理想大地度假飯店／提供
▲理想杏仁菠蘿蛋黃酥獲得經濟部台灣餅創意大獎。　圖：理想大地度假飯店／提供

發展商店街區和養生度假區 吸引老中青三代客群

「理想生活、生活理想」本來就希望老中青三代，全年齡層的客人都是理想大地的目標客群，所以下一個階段，理想大地將會發展商店街區和養生度假區，讓這邊的生活機能可以更完善，以吸引更多年齡層的客人到這邊長住！日前已經聯合「壽豐門諾醫院」和「立川農場」三方共同一起針對未來園區去做共好共和的討論。梁愛迪認為，退休生活應該是更青春、更精彩、更有活力，因此參訪了美國加州、日本人的退休生活環境，發現歐美的退休人士，在養生度假區內不但能結交各多朋友、多參與活動、學習新知，跟一般台灣人以為的養老院有很大的差異外，更能開創人生的第二春。

目前養生村的運河區、道路，以及植被、草地都已經有了雛形，現在還吸引了無數的大冠鷲、白鷺鷥棲息，早上醒來就能聽見蟲鳴鳥叫，面對2,500公尺的中央山脈及700公尺的海岸山脈，還能乘坐像是歐洲河輪般的小船，感受愜意生活，讓來到這兒的客人擁有自己的天空、自己的草坪，一出房門就能摸到水，用石頭、木頭、磚頭、鐵頭和皮革建構，回歸自然的理想大地。

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