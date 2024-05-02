高雄米其林必比登推薦！焦糖燻鴨、香茅煎肉獨家美味必嚐

【老爺美食館-鼎山店】位於高雄莊敬路上，離輕軌家樂福鼎山站步行僅需7分鐘內，憑藉著鎮店招牌傳承老師傅50多年功夫的「焦糖燻鴨」、全台獨創「香茅煎肉」、鴨骨、魚骨、豚骨精燉而成「三骨湯品」，透過天然健康美食，顛覆民眾對於台式料理的印象，如此用心與堅持，不僅受到饕客肯定，更榮登米其林必比登、高雄市衛生局推廣健康餐盒示範店家，成為高雄必吃的特色餐館之一。

▲獲得米其林必比登肯定。

▲高雄市衛生局推廣健康餐盒示範店家，除了【老爺美食館】，其餘都是飯店餐廳，可見店家對於食材的選用、料理的手法等環節有多麼用心。

店內空間寬敞，散發中式餐館獨有的氛圍，內用區除了有雙人、四人桌外，也有適合多人聚餐大圓桌。

▲店內提供各式醬料，可以讓餐點風味更加提升。

品牌秉持著「天然、健康、營養、美味」的初心，讓顧客能夠享有「回家吃飯」般的溫馨幸福感，提供多樣化的美食，並將餐點以「個人化」餐點模式供餐，不僅如此，店家把招牌「香茅煎肉」推出熟品真空包，不論是你想要整條還是切片的品項都能滿足你的需求，無化學添加物的獨家滋味，怎麼料理都美味！

▲圖片來源：店家提供。

焦糖燻鴨

來店必嚐的招牌料理，燻鴨可做小份、大份、半隻，可以依據人數做調整，特選110天的北京鴨，經過煮熟、脫脂、封汁等工法，層層細心處理，再以蔗糖文火慢燉，使其風味滲透到鴨肉中，如此費工繁瑣，只為呈現出令人念念不忘的經典美味。

▲燻鴨散發誘人的焦糖香氣，恰到好處的甜味帶出鴨肉的鹹香，飽滿肉汁與扎實涮嘴的肉質，讓人忍不住一口接一口。

香茅煎肉飯

店內另一道必點料理，由老闆獨創的【香茅煎肉】，嚴選香茅農場直送的優質香茅，不僅品質穩定，香氣也更加充足，將台灣優質溫體豬肉鋪在香茅，讓其風味滲入豬肉裡，豬肉煎到皮脆肉嫩的口感，每一口都能吃到豬肉的甜與香茅的香，涮嘴滋味包準一吃成主顧。

麻油拌麵線

手工麵條與香醇麻油的經典組合，充分表現出簡單卻又不凡的美味，拌勻後，麻油香味直衝腦門，與滑順的麵條相輔相成，一不留神就把整份都吃完。

綜合魚湯

由鴨骨、魚骨、豚骨精熬4個鐘頭以上的三骨高湯，搭配虱目魚魚皮、魚肉、魚丸打造成鮮味滿分溫潤滋味，不惜食材與成品，只為呈現出100%天然美食，鮮明海味與大骨湯交織而成的風味，美味程度令人留下深刻印象，富含豐富的營養成分，天然無添加的好味道，為民眾的健康飲食把關。

▲別忘了來份「手作鴨米血」，坊間少見用鴨血製作的米血，口感與風味有別於傳統米血，口味更加清爽、口感也更為細膩。

喜愛台式料理或是古早味美食的饕客，這家必比登美食推薦的【老爺美食館-鼎山店】，將帶給你物超所值的美食饗宴，來到高雄旅遊更不能錯過這一味。

【老爺美食館-鼎山店】

店家地址：高雄市三民區莊敬路258-6號

店家電話：073952660

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00，週一公休

停車資訊：店後有收費停車場

粉絲專頁： https://bit.ly/4cc61D0





【老爺美食館-海洋店】

店家地址：高雄市鳳山區海洋一路54號(僅提供外帶)

店家電話：077658430

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00，週一公休





延伸閱讀//高雄外帶限定深夜美食！烤肉飯搭雞排雙主菜組合美味無法擋

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」