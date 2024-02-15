楠梓隱藏版小吃！手工蔥餅條現點現做 多元化口味任君挑選

位於高雄楠梓巷弄裡的【全旺蔥餅條－高雄楠梓店】為去年底新開幕的隱藏版在地美食小吃，由於老闆本身對這份好味道情有獨鍾，並在多方因素考量下，在友人的推薦下，決定加盟其中，將這份別具特色的好味道傳遞給更多人知曉，從開業到現在，已然成為當地居民不時會前往購買作為點心享用的好選擇，良好的口碑更是一躍成為到當地旅遊時必買的特色小吃之一。

品牌提供的蔥餅條主打方便吃的點心美食，採用純手工揉製麵皮，再以獨門秘方讓蔥餅條的餅皮外層酥脆、內層Ｑ軟且香氣十足，想做出如此中空蓬鬆的模樣，在製作過程中十分考驗油炸功力，時機掌握與翻騰次數都是經過長時間淬煉而成，才能製作出這份口感與香氣兼具的好味道！

值得一提的是，無論是拿來作為牛奶鍋、麻辣鍋的鍋物品嘗、沾麵線羹享用，還是捏碎加入味噌湯與粥品當成配料，亦或是融合玉米濃湯等搭配方式都十分合適，多元化的吃法，能充分將原有的湯品增添層次口感！

店家推出的蔥餅條一共分成當家招牌的胡椒粉口味、微酸甘甜滋味的超人氣梅粉口味、濃郁乳酪奶香的帕馬森起司口味、嗜辣者們必點的老四川麻辣口味、純天然無加工的香酥海苔粉口味、酸甜辣氣味兼具的泰式甜辣醬口味以及甜蜜滿分的香濃煉奶醬等七種口味，讓客人可以依個人喜好自由挑選，主打現點現炸的好味道！

│老四川麻辣

本身愛吃辣的饕客們不容錯過的老四川麻辣口味，選用花椒為主食材配方，依獨家比例特製而成的調味粉，將其均勻灑在蔥餅條上，後將蔥餅條等比例剪切後裝袋，接過熱騰騰的老四川麻辣蔥餅條後，一口咬下，感受著麻與辣的刺激香氣在口中翻騰的滋味，讓人直呼十分過癮！

│香酥海苔粉

品牌的好味道建立在純手工、天然無負擔的基礎上，店家提供的香酥海苔粉便是講究天然的好味道，從外觀上看似平平無奇，實際吃過之後，能清晰的品嘗到獨有的顆粒感與鹹度適中的香氣，將酥脆可口的蔥餅條帶向另外一個境界，每一口都能嘗到與眾不同的層次感。

【全旺蔥餅條－高雄楠梓店】從創立以來，始終堅持高品質優良原料製作，絕不添加防腐劑及人工香料色素，主打讓饕客們吃得安心的外帶美食。





【全旺蔥餅條－高雄楠梓店】

營業地址：高雄市楠梓區德賢路592巷12號

營業時間：15:00–19:00

店家電話：073600065

粉絲專頁：bit.ly/42aA1e8





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