濃濃年節氣氛！ 枋寮、鹽埔漁港點燈 「花」現屏東浪漫迎春

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圖：屏東縣政府文化處／提供
圖：屏東縣政府文化處／提供

勝利星村遺構公園剪紙結合花藝，增添年節氛圍。　圖：屏東縣政府文化處／提供
勝利星村遺構公園剪紙結合花藝，增添年節氛圍。　圖：屏東縣政府文化處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接農曆年節到來，枋寮及鹽埔漁港換上「新裝」，透過光環境營造出煥然一新的夜間美感，屏東縣政府同時串連屏東市、潮州、佳冬、恆春等地文資景點，以應景的花藝佈置，增添年味，讓遊客到屏東走春，感受濃濃的年節氛圍。

▲枋寮漁港營造浪漫氣息超好拍。　圖：屏東縣政府文化處／提供
▲枋寮漁港營造浪漫氣息超好拍。　圖：屏東縣政府文化處／提供

繼屏東燈節登場，枋寮、鹽埔漁港也在農曆新年前夕，妝點繽紛的光環境裝置，枋寮漁港以「戀戀漁港」為主題設計，在漁港的吊橋佈置愛心拱門，營造為浪漫愛情橋，入口處則有心型燈飾作品，傳遞著甜蜜的心意，為漁港在夜空中增添奪目的景色，打造出浪漫景緻，「漁港夜間變美了！」吸引不少遊客目光，停下腳步捕捉美照。

▲枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。　圖：屏東縣政府文化處／提供
▲枋寮漁港夜間光環境更顯迷人。　圖：屏東縣政府文化處／提供

文化處表示，新園鹽埔漁港以「蔚藍風情」主題，建築物透過霓虹燈條的勾勒點亮整個漁港，欄杆亦設海洋元素閃爍燈飾點綴，牆面則以海底世界投影，並加入六國語言的新年快樂祝福，為新年注入滿滿的能量，祈求新的一年風調雨順、收成興旺。

▲勝利星村遺構公園花藝浪漫迎春。　圖：屏東縣政府文化處／提供
▲勝利星村遺構公園花藝浪漫迎春。　圖：屏東縣政府文化處／提供

除了兩大漁港，縣府也以「春暖花開、文資綻放」，串連包括屏市勝利星村遺構公園、屏菸1936文化基地、竹田驛站、屏東戲曲故事館、吾拉魯滋部落文物館、佳冬楊氏宗祠及恆春郡役所等文資場域，透過時尚且喜氣的花藝設計，為古蹟或歷史建築注入年節喜氣，讓人感受繁花盛豔、欣欣向榮的氣息。配合屏東燈節活動，兩處漁港及文資場域光環境與花藝，持續至2/25，遊客可在過年期間造訪屏東，體驗不一樣的南國人文之美。

▲枋寮漁港的浪漫愛情橋。　圖：屏東縣政府文化處／提供
▲枋寮漁港的浪漫愛情橋。　圖：屏東縣政府文化處／提供

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公園 吊橋 走春

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