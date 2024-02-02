濃濃年節氣氛！ 枋寮、鹽埔漁港點燈 「花」現屏東浪漫迎春

udn走跳美食／吃貨閔爸 咖哩飯，處處可見，但不是間間對味，尤其以台式咖哩來說，好吃的真的屈指可數。 醬汁是重點，那也是自然，不過米飯更是添增口感的其一關鍵。 位於高雄三民區覺民路上

2024-01-29 13:29