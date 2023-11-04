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誰拒絕得了！擄獲少女心的烘焙坊「塔派甜點」口味多到列不完 還有你想不到的美味鹹派要打包

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
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呼叫塔派人！喜歡吃塔派類甜點的朋友看過來，這家位於高雄左營的烘焙坊「S'more Sugar」販售超多美味塔派與甜點，尤以塔派受到顧客喜愛，種類眾多、鹹甜都有，甜點櫃裡滿噹噹的派品與蛋糕，光是選口味就能讓人站在櫃前想個五分鐘。

圖／IG@mirumo0201授權
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甜點控口袋清單曝光！高雄這間烘焙坊「S'more Sugar」專賣各式甜點，「塔派」口味多到讓人選擇困難，鹹派有「油漬番茄雞肉」、「馬鈴薯德式香腸」、「墨西哥辣椒牛肉丸」等，甜派部分則有「焦糖香蕉巧克力派」、「栗子南瓜派」、「巧克力派」、「櫻桃派」等經典好味，口味多到無法一一列舉，絕對能滿足喜愛塔派的你。

圖／IG@mirumo0201授權
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墨西哥辣椒牛肉丸鹹派。圖／S'more Sugar粉絲頁
墨西哥辣椒牛肉丸鹹派。圖／S'more Sugar粉絲頁

部落客吃貨咪路分享回購心得，「栗子南瓜派」吃得到南瓜乳酪、栗子鮮奶油、核桃奶油酥、南瓜籽與糖漬栗子，口感超豐富還不甜膩；「巧克力派」則有巧克力慕斯、棉花糖慕斯與鮮奶油，搭配千層口感餅皮，下午茶吃上一個好幸福。

栗子南瓜派。圖／IG@mirumo0201授權
栗子南瓜派。圖／IG@mirumo0201授權

巧克力派。圖／IG@mirumo0201授權
巧克力派。圖／IG@mirumo0201授權

S'more Sugar

地址：高雄市左營區辛亥路169號

營業時間：12:00-21:00

店家粉絲頁：S'more Sugar

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