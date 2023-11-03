高雄輕軌周邊吃什麼？七家不可錯過的高雄輕軌周邊美食

你喜歡透過什麼方式遊高雄呢？高雄的輕軌不只是一種交通工具，更連接了高雄美食，無論你是高雄在地人，還是來到高雄旅遊的遊客，透過輕軌來場美食之旅吧！今天的高雄美食懶人包就要帶著各位，坐上高雄輕軌，一同探索周邊的美食寶藏，讓你一邊享受美味，一邊欣賞這座城市的獨特魅力。讓我們一起開始這趟令人垂涎的高雄輕軌美食之旅吧！

高雄美食｜輕軌周邊吃什麼？

淘來。淘呷

圖片來源/ IG@dakuaiduo_e

高雄輕軌「駁二蓬萊站」附近的淘來。淘呷是一家非常受歡迎的宵夜店，交通非常方便，是遊客和當地居民的經典選擇。從晚上六點開始營業到午夜，讓你在深夜肚子餓時，也能滿足口腹之慾。這家店的裝潢風格以日系文青風為主，簡約而充滿藝術氛圍。淘來。淘呷的菜單多樣，從常見的早餐店蛋餅和漢堡，到豐盛的鍋燒意麵，無論你是想飽食，還是只想吃點小東西解解嘴饞，這裡都是值得一來的地方！

淘來。淘呷

地址：高雄市鹽埕區七賢三路20號

電話：0975567779

營業時間：週一到週四18：00～00：00；週五18：00～01：00；週六15：00～01：00；週日16：00～00：00

溫咖裏

圖片來源/ IG@where_is_ball_food

如果你是咖哩愛好者，絕對不能錯過駁二的這家溫咖裏，溫咖裏就隱身在輕軌「駁二蓬萊站」附近的巷弄裡。它的內部裝潢走溫馨質樸的田野風，這裡的手作咖哩是帶點小辣的大人系咖哩，上菜時咖哩醬與主食分開上，無論你喜歡拌著吃還是分開吃，都能隨心所欲地享受。儘管它隱藏在巷弄內，但魅力卻隱藏不住，每到假日，這裡總是有滿滿人潮，因此建議提前訂位以免撲空。

溫咖裏

地址：高雄市鹽埕區堀江街11-2號

電話：07 5511568

營業時間：11：00～14：30、17：00～20：30；週一公休

耶魯小鎮

圖片來源/ ＠ReadyGo

從三多商圈往輕軌「高雄展覽館站」走，便會經過這家別具特色的耶魯小鎮。這裡是高雄第一家以加拿大料理為主題的餐廳，由加拿大老闆開設，將道地的美味帶來台灣。耶魯小鎮以其獨特的三明治專賣店而聞名，提供口味多樣的三明治選擇。他們家的麵包是自家烘焙的手工麵包，再加上慢火烘烤的豬肉與濃郁的起司，味道獨特而美味。對於愛好異國料理的饕客來說，耶魯小鎮絕對值得一試，是探索高雄美食的不二之選。

耶魯小鎮

地址：高雄市苓雅區新光路26-3號

電話：07 3341257

營業時間：週三週五11：30～15:30、17：00～21:00；週六11：30～21：30；週日週一11：30～15：30；週二週四公休

MUMU POKE高軟店

圖片來源/ IG@mumu_poke.tw

想來點低負擔又美味的健康料理嗎？那麽高雄軟體園區新開的MUMU POKE絕對是你不可錯過的選擇！這裡是一家夏威夷生魚飯專賣店，為喜愛健康美食的你帶來多種美味選擇。可以自由搭配多種食材，無論你喜歡生魚、熟海鮮、肉類、蔬菜還是水果，來到MUMU POKE都吃得到。MUMU POKE的低熱量健康餐盒，讓你可以不必擔心熱量，開心大口的享受美食。

MUMU POKE 高軟店

地址：高雄市前鎮區復興四路26號

電話：07 9713742

營業時間：10：30～19：30

南歌咖啡館

圖片來源/ IG@kkk_ytingc

同樣在軟體園區的美食還有這家被譽為是「高雄最美咖啡館」的南歌咖啡館。內部裝潢採用歐式古典工業風格，挑高的空間搭配明亮的自然採光，營造出極為舒適的氛圍，還有提供免費Wi-Fi和插座。雖然有限時三小時的限制，但還是有許多來這裡讀書工作的客人。南歌咖啡館除了咖啡外，還供應沙拉、義大利麵、燉飯、飲品、甜點等多種選擇，不論你是想享受美味還是想在休閒的環境工作唸書，這裡都會是不錯的選擇。

南歌咖啡館

地址：高雄市前鎮區復興四路19號1樓

電話： 07 3383883

營業時間：週一到週四10：00～18：00；週五到週日10：00～21：00

米卡希達墨西哥餐廳

圖片來源/ IG@guanying2154

喜歡墨西哥料理的你絕對不能錯這家位在高雄展覽館輕軌站附近的米卡希達墨西哥餐廳。店名「米卡希達（Mi Casita）」在西班牙語中代表家，這家餐廳由台墨混血的老闆娘傳承家人的手藝，以將家鄉的美味帶給客人。這裡不僅有常見的墨西哥捲、玉米脆片和塔可餅，還有許多台灣少見的墨西哥料理。如果你喜歡肉桂，又想嘗試一些特別的甜點，不妨品嚐他們的肉桂蘋果安帕納脆餅，甜而不膩的味道，非常適合喜歡嚐鮮的你。

米卡希達墨西哥餐廳

地址：高雄市苓雅區新光路140巷39號

電話：07 2691433

營業時間：週一週三17：00～20：30；週四週日11：00～14：30、17：00～20：30；週五週六11：00～14：30、17：00～21：00；週二公休

鹽埕茶町

圖片來源/ IG@ouo0513

吃完主食來點甜食吧！位於輕軌「駁二蓬萊站」附近的「鹽埕茶町」可以說是抹茶控的天堂。這家道地的日式抹茶專賣店提供七種不同等級的抹茶，風味由淡雅到濃郁應有盡有，滿足了各種喜好。他們家的抹茶冰淇淋每一口都充滿了抹茶的香氣和獨特風味。不論你是想吃冰消暑，還是想品味道地的日式抹茶，鹽埕茶町的獨特風味和多種抹茶都將讓你的味蕾享受一場美味的旅程。

鹽埕茶町

地址：高雄市鹽埕區瀨南街35號

電話：07 5216433

營業時間：11：00～18：00；週二週三公休

延伸閱讀>>高雄夜市｜大排長龍也要吃！嚴選8攤高雄瑞豐夜市必吃美食，哪一道最能征服你的胃？

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」